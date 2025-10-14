Рустам Минниханов: «Ваше чемпионство — это триумф многолетней работы»

Золотая осень казанских команд

Раису Татарстана - золото, команде - 5 миллионов . Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 14 октября, в плотном графике раиса Татарстана Рустама Минниханова с небольшим временным перерывом на обед, было поздравление команд-чемпионов. Свежезавоеванные золотые медали регбистов «Стрелы-Ак Барс», очередные золотые награды хоккеистов на траве — это очередной урожай спортивного года, подходящего к концу. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Стрела-Ак Барс» прибыла со щитом

Насущной проблемой, обсуждаемой утром 14 октября высокопоставленными сотрудниками исполнительной власти Татарстана, были итоги уборочной страды. Среди утренних встреч раиса Татарстана были две из области спорта. С утра на кофе к нему заглянул президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Татарстан в этом виде спорта одержал едва ли не главную победу сезона в женском спорте, когда Вероника Кудерметова выиграла парный Уимблдон, плюс к тому Илья Симакин стал победителем одиночного турнира на Международной Универсиаде.

А затем Рустам Нургалиевич получил то, чего у него еще не было: золотую медаль чемпиона России по регби в его классическом варианте. Дело в том, что казанские регбисты в прошлой реинкарнации уже становились чемпионами страны, но в регби-13, и золотые медали, наверняка, были в коллекции первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. У Минниханова тоже было регбийное золото, но по регби-7. А вот золотой медали в классике ранее у татарстанцев не было.

— Это особый для нас день: мы чествуем наших чемпионов. Это регбийный клуб «Ак Барс», который завоевал все главные трофеи в сезоне 2025 года. Впервые в истории татарстанского регби наша команда оформила золотой требл: выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Мы вами гордимся! Эти победы стали результатом огромной работы, силы духа и высочайшего мастерства, — заявил Минниханов.

Для чемпионского флэш-рояля в сезоне стрелкам не хватает только золота в регби-7. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Без сезнең белән горурланабыз!»

В речь Рустама Нургалиевича хотелось бы внести одну поправку: заменить термин «требл» на «эчпочмак» — наш золотой татарстанский треугольник, приготовленный стрелками-барсами. Без всяких треблов, траблов и прочих заимствований. Тем более, что следующую фразу раис произнес на татарском языке: «Без сезнең белән горурланабыз!».

Регбисты на торжественную церемонию привезли золотой щит, который символизирует победу в чемпионате страны. Он занял место рядом с другими трофеями сезона: Кубком России и Суперкубком. То есть, согласно мифам Древней Греции, которые советские дети изучали едва ли не в том же объеме, как и русские народные сказки, стрелки, приехав со щитом, уже могли чувствовать себя триумфаторами сезона.



А вот регбийных мячей в коллекции Рустама Нургалиевича уже несколько, поэтому, получив очередную «дыню», он ловко перебросил его в ряд, где сидели представители спортивного ВИП-сообщества Татарстана. Среди них президент «Стрелы-Ак Барс», премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев, которому вручили орден «Дуслык», министр спорта РТ Владимир Леонов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Айрат Шафигуллин.

Председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев получил высокую государственную награду — орден «Дуслык». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов оценил сезон регбистов на пять и лично подошел поздравить Алексея Бурдина

Сам бросок раиса несколько напоминал церемонию с букетом на свадьбе, и некоторым коллегам регбийной «Стрелы-Ак Барс» не помешало бы поймать спортивный снаряд, как говорится, на счастье. При том, что у нас есть несколько галактикос, как ватерпольный «КОС-Синтез», выигравший в 2025 году все, что только можно, включая молодежные соревнования. Есть волейбольный «Зенит-Казань», также коллекционирующий победы, а в этот вечер проводивший презентацию новых составов трех команд, находящихся в системе клуба: основной, студенческо-молодежной и юниорской. Есть, кстати, команда по баскетболу на колясках «Крылья барса», которых раис Татарстана чествовал в январе текущего года, на что наши мужественные баскетболисты ответили победой во всех соревнованиях года, в которых принимали участие. Следует отметить, что Рустам Нургалиевич приезжал к баскетболистам лично, так и сейчас он сам подошел поздравить и поддержать стрелка Алексея Бурдина, получившего в начале сезона тяжелейшую травму. Именно с него начали чествовать регбистов-чемпионов.

Алексей Бурдин (крайний слева). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получив медаль и регбийный мяч-«дыню», Минниханов алаверды ответил вручением стрелкам денежного сертификата на пять миллионов рублей. Неоднократно упоминалось, что казанская команда выиграла все трофеи, располагая только пятым по значимости бюджетом. Регби, в целом, не богатый вид спорта, надеемся, что премия приблизит казанцев к командам-олигархам.

— Решающий матч чемпионата был упорным, зрелищным и захватывающим, — Рустам Нургалиевич возвращал присутствующих мысленно в воскресный день с моросящим дождем, который хотелось бы охарактеризовать как золотой, если бы не любители треблов-траблов не опошлили это понятие. — Матч держал в напряжении до финальной сирены и принес первый для клуба титул чемпионов страны, — заулыбавшись, прервал свой спич Минниханов. — Это триумф многолетней работы, веры в успех и объединение усилий игроков, тренерского штаба и преданных болельщиков. Особенно ценно, что успехи пришли на период растущего интереса к регби в России.

Это, действительно, триумф многолетней работы. Первую регбийную команду в Казани собрали в 1967 году. Как и у всех, у нее были и черные, и белые полосы в виде чемпионства по регбилигу. Новейшая история «Стрелы» началась в 2019 году. Тогда же в команду пришел тренер из ЮАР Джей Пи Нил (экс-тренер сборной Намибии). Уже в 2019 году «Стрела» становится бронзовым призером Высшей лиги России по регби и добивается права выступать в Премьер-лиге регби, в 2020-м дошла до полуфинала Кубка России по регби, а в 2022-м вышла в полуфинал чемпионата страны. В 2023-м регбисты выиграли первый трофей в новейшей истории в классическом регби Кубок России. В ноябре 2023 года клуб переименован в «Стрелу-Ак Барс», а в апреле 2024 года стал обладателем Суперкубка России.



Джей Пи Нил: «Исәнмесез. Рәхмәт! Мин бик шат!»

Эти слова раиса Татарстана о растущем интересе к регби в России также хотелось бы прокомментировать. Это абсолютная правда. Необходимо отметить, что уже после чествования регбистов Рустам Нургалиевич поздравлял представителей летнего хоккея — мужское «Динамо-Ак Барс» и женский коллектив «Ак Барс-Динамо». Две победы травяных хоккеистов будут как никогда востребованы следующей зимой, когда наше легендарное спортивное общество ОГО ФСО «Динамо РТ» будет отмечать 100-летний юбилей. Но сам интерес к травяному хоккею, даже в совокупности, несравним с тем, который испытывает регби.

Наставник стрелков в очередной раз удивил. Помнится, на одном из прошлых рандеву с Миннихановым наставник стрелков Джей Пи Нил попросил, чтобы к названию команды объявили приставку «Ак Барс». Сказано — сделано. Тем более когда сказано обладателем Кубка и сделано раисом республики. Сейчас Джей Пи начал речь на татарском.

— Исәнмесез. Рәхмәт! Мин бик шат!— южноафриканский наставник произнес пять слов, по одному слову за каждый прожитый в Казани сезон, начиная с 2019 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанцу-южноафриканцу вообще можно было просить о новой строке в названии команды — галактикос! Особенно, если его подопечные добьют итоги сезона выигрышем золотых медалей все в том же регби-7.

Необходимо отметить, что его подопечные прибыли на чествование практически в полном составе, хотя в команде много легионеров, которые соскучились по родным и могли улететь по домам ближайшими рейсами. В других видах спорта бывали подобные прецеденты. Как и невозможность собрать себя после достижения чемпионства и отмечания победы. У стрелков же все прошло максимально интеллигентно.



