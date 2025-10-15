Путин: к 2030 году 85% федеральных трасс будут в нормативном состоянии

Президент подчеркнул растущую популярность автомобильного туризма, что требует соответствующего развития дорожной сети

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства озвучил ряд поручений в сфере дорожного хозяйства, подчеркнув необходимость сохранения высоких темпов развития инфраструктуры для улучшения качества жизни граждан.

Глава государства отметил, что автотранспорт занимает лидирующие позиции по объемам перевозки грузов, а его доля продолжает расти. Он также подчеркнул растущую популярность автомобильного туризма, что требует соответствующего развития дорожной сети. Путин призвал сохранить высокие темпы обновления дорожной инфраструктуры, которые демонстрирует дорожно-строительный комплекс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди ключевых поручений — более широкое внедрение современных технологий и высоких экологических стандартов в дорожном хозяйстве. Президент установил конкретные цели: к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние. Для региональных трасс этот показатель должен составить не менее 60%.

Наряду с этим, Владимир Путин дал старт началу движения на новых дорожно-транспортных объектах в Карелии, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе сообщил, что строительство и ремонт дорог в России идут с опережением почти на 30%. По его словам, в 2025 году будет построено и отремонтировано минимум 28 тысяч километров дорог.

Анастасия Фартыгина