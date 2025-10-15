Путин и Песошин дали старт движению по обходу села Сокуры в Татарстане

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин торжественно открыли движение по новому обходу села Сокуры и отремонтированному 11-километровому участку трассы Р-239 Казань — Оренбург. Оставшуюся часть реконструируемого участка планируют завершить до конца года.

Одновременно с этим были открыты участки трасс в Карелии и южный обход Сургута в Ханты-Мансийске.

— Строительство трассы М-12, реконструкция трассы М-7, вот сегодняшняя реконструкция участка трассы Р-1039. Все это новые возможности, новая доступность, новые проекты. Реконструкция нынешнего участка даст возможность освоить в Лаишевском узле Татарстана строительство более 7,5 миллиона квадратных метров жилья, появятся новые производственные площадки, — заявил Алексей Песошин.

скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что «обход даст мощный импульс для развития жилищного строительства, новых производств и логистики вдоль трассы М-12».

Главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков пояснил, что открывается часть реконструируемой трассы и обход Сокуров до моста через реку Мешу. Полное завершение реконструкции участка Р-39 с 20-го по 43-й км в четырехполосном исполнении запланировано до конца следующего года, а до 15 ноября планируется открыть дорогу до 38-го километра, на выход М-12.

Накануне Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям ключевых участков автомобильной дороги Р-239 с обходом поселка Сокуры в Лаишевском районе.



Анастасия Фартыгина