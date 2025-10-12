Айгуль Савинова: «Каждый онколог верит в высшие силы»

Как лечат сегодня онкогинекологические заболевания, почему женщине важно быть счастливой и какие инсайты приносят горы

Фото: Артем Дергунов

Героиня нашего сегодняшнего портрета — онколог-гинеколог РКОД, кандидат медицинских наук, хирург Айгуль Рафисовна Савинова. Она рассказывает о том, как изменялась со временем онкологическая гинекология и как сегодня лечатся грозные болезни женщин. Говорит, как критически важно женщине помнить о том, кто она есть. Как счастье и здоровый сон помогают оставаться здоровыми. И кто поможет пройти сложный путь лечения, если беда все-таки случилась.

«Я поняла: буду лечить «сердце» женщин»

Айгуль Рафисовна Савинова — хирург, онкогинеколог, кандидат медицинских наук. Она работает в Республиканском клиническом онкологическом диспансере, спасает женщин и старается сохранить им не только саму жизнь, но и ее качество.

В детстве наша героиня не думала о медицинской карьере. Она хотела стать летчиком-испытателем. Ближе к окончанию школы стало ясно: девушку с ее точным, логичным складом ума привлекают естественные науки и математика. При этом химия и биология ей казались более «живыми» науками, чем, к примеру, физика. Поэтому на семейном совете решено было попробовать поступить в медицинский институт. Сделать это ей, отличнице, золотой медалистке и «достигатору» по жизни, оказалось несложно.

— «Достигаторство», как говорят сегодня, было мне внушено с самого детства — такими росли многие люди в нашем поколении. С пяти лет я занималась художественной гимнастикой — у меня есть звание кандидата в мастера спорта, несколько подтверждений квалификации мастера. То есть тяжело работать я привыкла с детства, — объясняет доктор.

На педиатрическом факультете Айгуль Рафисовна успевала не только отлично учиться, но и работать санитаркой в ДРКБ, и танцевать в ансамбле родного вуза.

— Я до сих пор стараюсь совмещать творчество и профессию, — признается она. — Наверное, среди медиков очень много таких людей. Без креатива в нашей жизни, особенно в хирургии, невозможно. Ведь к каждой операции ты должен подойти не только со всеми своими знаниями и мастерством, но и с творчеством.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В студенчестве наша героиня хотела стать детским кардиохирургом. На ее решимость связать жизнь с операционной повлияла звездная школа казанских хирургов, легендарных профессоров, работу которых посчастливилось наблюдать студентам-медикам тех лет. Но было и понимание того, что кардиохирургия — это очень долгие операции, и женщине может быть физически сложно состояться в этой профессии. А состояться — хотелось.

О гинекологии Айгуль Рафисовна не думала до тех пор, пока на старших курсах не поехала по обмену в Данию — в Центр акушерства и гинекологии. И тогда, в начале «нулевых», увидев, как работает современный европейский центр, она загорелась этой мыслью.

— Это был огромный медицинский центр, в котором врач-гинеколог ведет женщину всю жизнь. И подготовку к беременности, и ее ведение, и роды, и все последующие вопросы, и операции на миомах или кистах, и поликлинический прием — все это ведет один врач у одной женщины. Этот законченный цикл ведения женщины от менархе до постменопаузы меня восхитил. Там не было каких-то страшных пеленок. Не было запретов на присутствие в послеродовой палате близких. Женщина родила, и к ней сразу же пришла ее семья в джинсах и с цветами — никаких проблем. Эта гинекология меня в себя просто влюбила — я поняла, что хочу именно так. Я подумала: если не смогу лечить сердце — буду лечить «сердце» женщины. Вот она — моя специальность, моя профессия и моя любовь на всю жизнь, — рассказывает доктор.

«Поняла, что ко всем, кажется, отношусь как к собственному ребенку»

Во время учебы Айгуль Рафисовна подрабатывала санитаркой в оперблоке ДРКБ. Она до сих пор уверена, что врач должен подниматься с самых первых ступеней медицинской профессии, чтобы хорошо знать все стадии работы. Именно тогда одна из операционных медсестер, строгая и требовательная, сказала ей, что надо к каждому пациенту относиться как к своему родственнику.

— А там ведь были дети. И я вдруг поняла, что ко всем, кажется, отношусь как к собственному ребенку. Помню, как тщательно мыла каждый сантиметр операционной. Мне одна санитарка говорила: «Зачем ты моешь сегодня? Не было же операций». А я подумала: что будет, если моего ребенка сюда привезут на операцию, а дежурить будет такая, как она? Там за сутки ни разу пыль не протерли, лампа будет плохо светить, и хирург чего-нибудь не увидит. Я очень хорошо помню этот момент. Ощущение холодной, темной операционной, где я включала свет, все мыла и обрабатывала. И надеялась, что если с моим ребенком что-то случится, ему попадется такая бригада, которая отнесется к нему как к родному человеку, — рассказывает об одном из своих профессиональных озарений доктор.

Это предопределило многое в ее стиле работы. Она действительно старается работать с людьми так, как хотела бы, чтобы работали с ней. А опыт работы санитаркой взрастил в Айгуль Рафисовне безоговорочное уважение и благодарность к среднему и младшему медицинскому персоналу. Всегда говорит санитаркам в оперблоке, что это они здесь главные люди — пока они хирурга не «завяжут», операция не начнется. С огромным почтением доктор относится и к операционным медсестрам, считая их элитой среди среднего медперсонала. И к медсестрам своего отделения, которые постоянно работают с пациентами, успокаивают их и отвечают на их вопросы.

Опыт работы санитаркой взрастил в Айгуль Рафисовне безоговорочное уважение и благодарность к среднему и младшему медицинскому персоналу. Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

«Вот оно, мое место, где все зависит от меня»

Окончательно со специализацией Айгуль Рафисовна определилась уже в ординатуре, когда проходила цикл онкогинекологии. Ей повезло попасть в эту сферу в «золотой век» казанской онкологии, когда в расцвете была карьера таких легендарных докторов, как Рифкат Тазиев, Ильдар Аглуллин, Владимир Потанин, Андрей Панов, Владимир Муравьев. Ее подкупило то, с какой уверенностью работали корифеи. Несмотря на то, что в их время не было того оборудования, которым хирурги располагают сейчас, не было возможности выполнять практически бескровные и бесшовные операции, как сегодня — они показали: возможно многое.

— Это был пик совершенствования онкологии. Придя учиться у светил, я поняла, в чем суть работы в онкологии. Здесь все зависит от тебя. Нельзя ничего переложить на природу — это не акушерство, где мы не можем заставить женщину родить, если время еще не пришло. Глядя, как спокойно, уверенно работали на онкологических операциях наши учителя, наши великие хирурги, я просто смотрела на них и знала: «Все будет хорошо». И поняла: вот оно, мое место, где все зависит от меня. От моих знаний, от моей смелости, от того, как верно будет принято решение. С того момента я знала, что буду онкогинекологом, — вспоминает доктор.

Именно эта плеяда казанских онкологов сломала печальную статистику, когда диагноз в большинстве случаев означал приговор. Они показали, что хирургия первоочередная в лечении рака. И если хирург сможет справиться с опухолью — результат будет. Главное — чтобы врач и пациент шли по этому пути вместе.

Увидев все это, приняв эту своеобразную доктрину, Айгуль Рафисовна влюбилась в профессию. И сегодня, проработав в онкогинекологии уже 20 лет, она рассуждает о бесконечной любви к своему делу.

— Вам каждый из нас скажет: если бы мы не любили свою работу, мы бы сюда просто не ходили. У Владимира Муравьева была книга, в которой он написал: «Против боли поставь свою доброту». Для меня эти слова — внутренний девиз, точная формулировка моей миссии. Это не громкие слова. Это принцип, по которому я работаю.

Казанские онкологи показали, что хирургия первоочередная в лечении рака. И если хирург сможет справиться с опухолью — результат будет. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наша героиня окончила ординатуру по акушерству и гинекологии на базе КГМА, а первичную специализацию прошла по онкологии. С 2005 года она работает в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.

«Для нас пациент — не карточка, не цифра в статистике. Это в первую очередь человек»

Когда Айгуль Рафисовна начинала работать, онкологи ориентировались на показатели общей и безрецидивной выживаемости. Сейчас учитывается еще и качество жизни пациента. А ведь раньше даже термина такого в медицинских учебниках не было.

Сегодня на это обращается внимание уже с момента, когда пациентка переступила порог онкоцентра. В работу включаются психологи, есть отделение реабилитации. Хирурги выполняют малоинвазивные лапароскопические операции, после которых женщина встает уже на следующий день. С помощью таких щадящих методик могут быть выполнены обширные резекции. Это ускоряет период реабилитации, уменьшает травматичность и работает на то, чтобы улучшить качество жизни пациентки. Безусловно, есть еще медицинские случаи, когда необходима обширная открытая операция, но их делается уже гораздо меньше.

— Мы стараемся обратить внимание на все. Мы всегда за пациента. Может быть, не все в это верят и кому-то кажется, что это неправда. Но это правда. Для нас каждый пациент — это не карточка, не цифра в статистике. Это в первую очередь человек, — убежденно рассказывает доктор. — Наших пациенток мы стараемся поддержать со всех сторон. Нас так научили наши корифеи, и мы стараемся передать этот стиль работы молодежи, новому поколению врачей.

Очень важно онкогинекологу не зацикливаться только на своей области медицинского знания. Айгуль Рафисовна уверена: чтобы комплексно оценить состояние пациентки, она должна разбираться и в маммологии, и в гастроэнтерологии, и уметь оценить работу щитовидной железы (потому что она непосредственно сказывается на функции эндометрия), и знать еще множество различных вещей. Так удастся закрыть сразу несколько потребностей пациентки, быстрее разобраться в ее случае и дать точные рекомендации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Теперь у нас имеется полный портрет опухоли, подход к лечению стал более индивидуальным»

За 20 лет, что Айгуль Рафисовна работает, онкогинекология ушла далеко вперед. Среди главных изменений — взлетевший уровень хирургической тактики. Малоинвазивные методики, органосохраняющие операции. Сейчас онкогинекологи уже не делают обширных лимфодиссекций — не удаляют все лимфатические узлы в районе опухоли. Ведь это приводит впоследствии к лимфостазу конечностей, к отекам. Вместо этого делают биопсию сигнальных лимфатических узлов — и удаляют только те, в которых высок риск появления метастазов.

Еще один ключевой прорыв — современные терапевтические методики: иммунотерапия, гормонотерапия, таргетная химиотерапия. В онкогинекологии их уже используют. Сначала точно определяется не только гистология, но и иммуногистохимия, и морфология опухоли. В зависимости от полученного результата выбирается тактика лечения. К примеру, таргетная химиотерапия выполняется при раке яичников, при необходимости — при раке эндометрия.

При раке шейки матки обязательно проводится тестирование на вирус папилломы человека — уже доказано, что ВПЧ может запустить онкологический процесс, при этом болезнь протекает особым образом, и это нужно знать, чтобы правильно лечить.

— То есть у нас теперь имеется полный портрет опухоли. Мы знаем, что она собой представляет, как развивается и как лучше на нее воздействовать. Клинические рекомендации, по которым мы сейчас работаем, более щадящие, чем 20 лет назад. Подход к лечению стал более индивидуальным, — объясняет доктор.

Многие врачи РКОД занимаются наукой — пишут статьи, ездят на конгрессы и форумы, защищают диссертации. Есть степень кандидата наук и у Айгуль Рафисовны. Ее диссертация была посвящена оптимизации качества лечения рака яичников с определением риска развития рецидива. Результатом стала компьютерная программа, которая по совокупности факторов рассчитывает, каков риск рецидива у данной конкретной пациентки. А значит, в дальнейшем ведении этой женщины все будет учтено, ей будут проводиться прицельные обследования. Программа эта уже используется, в ней актуализируются данные, с учетом появления новых схем химиотерапии и дальнейшего развития медицины.

Многие врачи РКОД занимаются наукой — пишут статьи, ездят на конгрессы и форумы, защищают диссертации. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В планах докторская диссертация, и в ее тематике важное место будет занимать вопрос качества жизни пациентки после проведенного лечения. Точную тему будущей работы доктор пока не раскрывает — узнаем об этом, когда диссертация будет готова.

Важной частью работы клинического онкологического диспансера была и остается его мультидисциплинарность. Специалисты по разным нозологиям работают в сотрудничестве друг с другом. Например, онкогинекологи всегда на связи с онкомаммологами — такова специфика заболеваний, организм устроен тонко и во взаимовлиянии между различными системами.

— Кстати, передовиками всего самого актуального в нашем диспансере изначально были именно маммологи, — рассказывает Айгуль Рафисовна. — Это и профессор Артур Халитович Исмагилов, и заведующий отделением Альберт Минусагитович Гимранов.

Такая разная онкогинекология

Доктор перечисляет заболевания, с которыми работают онкогинекологи РКОД: рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников, рак вульвы. И у каждого диагноза — свой среднестатистический портрет пациентки и свои подходы к лечению.

Рак шейки матки часто встречается у молодых женщин репродуктивного возраста. В этой группе пациенток особенно много случаев, когда к раку приводит вирус папилломы человека. Взаимосвязь эта доказана, и именно поэтому разработаны даже вакцины от ВПЧ. Правда, в России в Национальный календарь прививок они пока не включены, но гинекологи очень надеются на то, что это произойдет. По крайней мере в тех странах, где девочек еще до начала половой жизни вакцинируют от ВПЧ, удалось существенно улучшить статистику по онкогинекологии.

часто встречается у молодых женщин репродуктивного возраста. В этой группе пациенток особенно много случаев, когда к раку приводит вирус папилломы человека. Взаимосвязь эта доказана, и именно поэтому разработаны даже вакцины от ВПЧ. Правда, в России в Национальный календарь прививок они пока не включены, но гинекологи очень надеются на то, что это произойдет. По крайней мере в тех странах, где девочек еще до начала половой жизни вакцинируют от ВПЧ, удалось существенно улучшить статистику по онкогинекологии. Рак эндометрия чаще обнаруживается у женщин в периоде постменопаузы. И если раньше его диагностировали все больше на запущенных стадиях, то теперь, благодаря активной диспансеризации, пациентки попадают к онкогинекологам даже еще когда нет клинических проявлений. Изменения видны на УЗИ при гинекологическом осмотре, и женщина отправляется проходить полную диагностику. Зачастую при начальных формах рак эндометрия даже не требует химиотерапии — достаточно лапароскопической операции. После этого остаются почти невидимые рубчики на коже, которые не будут напоминать о перенесенном вмешательства.

чаще обнаруживается у женщин в периоде постменопаузы. И если раньше его диагностировали все больше на запущенных стадиях, то теперь, благодаря активной диспансеризации, пациентки попадают к онкогинекологам даже еще когда нет клинических проявлений. Изменения видны на УЗИ при гинекологическом осмотре, и женщина отправляется проходить полную диагностику. Зачастую при начальных формах рак эндометрия даже не требует химиотерапии — достаточно лапароскопической операции. После этого остаются почти невидимые рубчики на коже, которые не будут напоминать о перенесенном вмешательства. Рак яичников считается менее благоприятным, потому что он не дает практически никаких клинических проявлений и редко выявляется на начальных стадиях. Но здесь, как рассказывает Айгуль Рафисовна, онкогинекологи рука об руку работают с химиотерапевтами РКОД.

— Мы работаем с ними вместе в таких случаях. Буквально перед нашей с вами беседой у нас была консультация совместно с химиотерапевтом. Мы обсуждали, с чего начать лечение пациентки, как будем действовать, чего ожидаем в дальнейшем. Понятно, что у нас существуют консилиумы, когда мы вместе решаем, какой будет тактика лечения. Но иногда все подключаемся и в процессе прохождения какой-либо стадии лечения или обследования, — объясняет принцип коллегиальной работы Айгуль Рафисовна.

Рак вульвы встречается реже. В основном он диагностируется женщинам элегантного возраста, но в последнее время в связи с увеличением в популяции ВПЧ, все чаще выявляется и у молодых пациенток.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Почему молодеет рак у женщин

К сожалению, как говорит наша героиня, ее среднестатистическая пациентка молодеет год от года. Причины разные. Во-первых, ранняя выявляемость позволяет обнаружить болезнь на первых стадиях. Во-вторых, сказывается изменившийся образ жизни. К примеру, раннее начало половых контактов у девушек может приводить к инфицированию ВПЧ. В 15—16 лет иммунная защита слизистой оболочки еще недостаточно сформирована, и вирус не встречает барьеров. А он в свою очередь стимулирует раннее развитие онкологических патологий. В-третьих нельзя сбрасывать со счетов генетический фактор.

«Помолодевшая» заболеваемость осложняет задачу онкогинекологам, но в ряде случаев при лечении удается сохранить даже репродуктивную функцию! К примеру, такое возможно при пограничных опухолях или начальных формах атипической гиперплазии эндометрия. Общее правило: чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на органосохраняющую операцию. Но, конечно же, все индивидуально. Тактика лечения и схема операции зависит от стадии, от результатов гистологического исследования, от характера и типа опухоли.

А вот за что наша героиня пациенткам благодарна — так это за рост внимания к собственному здоровью. Поколение нынешних молодых женщин беспокоится о себе. Если что-то выходит за рамки нормы — идут к доктору. Не занимаются траволечением, не едут к бабкам-шептуньям, а вверяют себя в руки доказательной медицины. Уже почти сошли на нет ситуации, когда женщины до последнего «лечатся» травками и заговорами. Зато многие приходят к религии на пути к излечению.

— Единственное, что мы никак не можем победить — это интернет-форумы и иные средства онлайн-дезинформации. Но мы их и не будем побеждать. Мы идем своим путем — создаем официальные аккаунты медицинских центров, где публикуем проверенную информацию. И всех призываем читать именно эти источники, если люди хотят узнать больше о своем здоровье, — говорит Айгуль Рафисовна.

«Скажешь «рак» — и у человека перед глазами белая пелена»

О работе нашей героини много пишут на пациентских форумах. Красной линией проходит не только рассказ о компетентности доктора и о ее широком медицинском кругозоре. Главное, что отмечается буквально в каждом рассказе пациенток, — человечность, отзывчивость, личный подход к каждой женщине, столкнувшейся с болезнью или с подозрением на рак. Сама Айгуль Рафисовна говорит, что если бы не было эмоционального вовлечения, она бы, наверное, и не работала в этой сфере. Личное отношение к каждой обратившейся женщине, желание помочь, первая психологическая помощь и полное понимание — ее стиль работы.

К каждой пациентке нужно найти подход, объяснить, что происходит и как это исправлять. Каждый врач — психолог, уверена наша героиня. А значит, должен понимать, что за человек перед ним и как действовать на приеме. Кому-то нужны термины, статистика, научная терминология. А кому-то надо максимально просто объяснить положение вещей. Главное — чтобы врача поняла любая пациентка. И еще Айгуль Рафисовна обязательно называет каждую женщину по имени и отчеству — ни в коем случае не по фамилии.

— Каждый человек — это личность. Я обращаюсь не к его фамилии и не к его диагнозу. Я обращаюсь именно к человеку. И неважно, кто это — бабулечка пожилая или девочка молоденькая. Меня так научили. Я так воспитана.

Озвучивание онкологического диагноза — задача непростая. Человеку страшно и больно услышать, что он болен раком. Как доктор должен говорить эти слова? Как правильно и бережно донести до пациентки, что впереди непростой путь лечения в РКОД?

— В начале карьеры я работала в нашей поликлинике РКОД, на первичном приеме. Считаю, что каждый молодой доктор должен с этого начинать. Потому что здесь ты понимаешь, кому, как и что говорить. Мы стараемся работать мягко. К примеру, старенькой бабушке я никогда не скажу, что у нее рак эндометрия — лучше озвучу, что у нее не очень хорошие полипы, которые обязательно надо убрать. Но ее родственнику, указанному в листе информированного согласия, обязательно объясню все. Если я вижу, что женщине обязательно нужно знать все, я все равно никогда не произнесу слово «рак». Скажу «у вас злокачественное образование». Нас так научили, и я считаю, что это верно. Скажешь «рак» — и у человека перед глазами белая пелена. Он будет тебе кивать, но не будет тебя слышать, — рассуждает Айгуль Рафисовна.

К каждой пациентке нужно найти подход, объяснить, что происходит и как это исправлять. Каждый врач — психолог, уверена наша героиня. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Плачь. У тебя есть на это три дня»

Нелегко бывает и впоследствии, когда принимаются решения об операциях. Зачастую это органоуносящие вмешательства. И если понятно, что без этого нельзя, то доктор старается всячески поддержать пациентку. Донести до нее, что она останется женщиной в любом случае, и интимная жизнь вернется, и счастье будет.

— Многие думают: «Конечно, ей-то легко это все говорить, не она же болеет». Нет, нелегко. Я через себя это все пропускаю. Представьте: передо мной молодая женщина, которая хотела стать мамой. И я понимаю, что мы должны удалить ей все радикально. Что перед нами выбор — жизнь или не жизнь. Мы стараемся очень плавно этой девочке объяснить, как это важно. Ведь и ребенка еще нет, он даже еще не в проекции. Она еще не решила, когда он родится и родится ли он вообще у нее. А она — уже есть. И она должна жить, — говорит доктор.

К тому же, современные методы репродуктивной медицины позволяют многое: к примеру, можно заморозить яйцеклетки перед тем, как будут удалены яичники. Это и спасет жизнь женщины, и оставит ей шанс в дальнейшем стать мамой. Такие кейсы в работе нашей героини есть — и она тоже принимала активное участие в консультациях с репродуктологами.

Что будет после операции? Как себя вести? Что можно, а что нельзя? Как правильно обрабатывать место надреза или прокола? Что есть, как спать? Десятки вопросов роятся в головах пациенток, но большинство из них возникает, когда женщина уже дома и спросить не у кого. В послеоперационной палате пациентка спокойна: она в руках медиков, за ней ухаживают и ей ничего не нужно решать. А вот дома все не так просто. И чтобы восстановление проходило «как по нотам», Айгуль Рафисовна за день-два до выписки советует пациенткам составить список вопросов на листке бумаги, чтобы во время выписки обо всем спросить.

— Блокнотик, тетрадка — все сгодится. И если это сделать, то у женщины будет инструкция о том, как правильно восстанавливаться. Ты новая, ты другая. Имея «дорожную карту», тебе легче будет. У тебя список дел: надеть чулки, бандаж, выпить воды, правильно поесть, легкую нагрузку сделать, лечь, подышать — я ей дам целый план! И ей некогда будет теряться и сомневаться, — рассказывает доктор.

А еще Айгуль Рафисовна уделяет огромное внимание настрою пациенток. Она старается вкладывать им позитивные мысли, потому что уверена: от этого тоже зависит здоровье. Нейрофизиология мозга еще недостаточно изучена, но наша героиня считает, что мысли оказывают серьезное влияние на физиологические показатели.

— На первых стадиях, когда диагноз только еще поставлен и предстоит лечение, я говорю пациентке: «Плачь. У тебя есть на это три дня. А потом мы с тобой встречаемся и ты не плачешь. Потому что любая отрицательная эмоция — это выброс гормонов стресса. А они нам мешают восстанавливаться, меняют показатели крови. Поэтому сейчас мы плачем три дня, а потом ты собираешься и мы идем вместе дальше», — рассказывает доктор.

Очень важно в работе онколога, чтобы пациент доверял доктору, чтобы между ними установился контакт. От этого зависит результат лечения. Айгуль Рафисовна обращает на это особенное внимание, потому что лечение в онкогинекологии — долгий путь. И на нем нужно доверять друг другу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

А кому доверяет она сама, ведя человека по сложной и, что греха таить, страшной дороге?

— Думаю, каждый онколог верит в высшие силы. Все в руках Всевышнего. Бог, Аллах, Творец — без веры никак. Каждый раз, начиная операцию, про себя произношу молитву, — признается доктор.

«Меня радует, что сейчас у кровати наших пациенток сидят их мужья»

Работа с родственниками пациенток — еще одна часть ответственности нашей героини. Сейчас в помощь онкологам в РКОД есть собственные психологи, и это облегчило задачу докторам. Хотя полностью ее не сняло. Хирурги делят эту работу еще и с поликлиническим онкологом первичного звена, который встречает семью после каждого этапа лечения.

Врачи стараются мотивировать родственников своих пациентов на всестороннюю поддержку. В онкогинекологии это очень тонкая сфера, и здесь женщине приходится особенно непросто. Ведь на кону не только ее жизнь и здоровье, но и личное счастье.

— Меня радует, что сейчас у кровати наших пациенток сидят их мужья. А когда я начинала работать — это были преимущественно мамы, сестры, подруги. Мужья из семьи нередко просто уходили. А сегодня на большинстве приемов я встречаю женщин с их супругами. Они и в послеоперационном периоде сидят в палате. Они рядом. И это колоссально важно. Сегодня лечение от рака — дело семейное. Люди действительно вместе — и в радости, и в беде, — рассказывает Айгуль Рафисовна. — Мужчины показывают всеми своими действиями: женщина нужна не только когда она красивая, в белом платье и с детьми в обнимку. Но и когда она требует помощи.

Правда, это касается не всех. Поколение людей, которым сейчас около 30 лет, ведет себя как раз так, как описывает доктор. Женщины, которым ближе к шестидесяти, тоже чаще всего проходят испытание вместе с мужем. А вот в промежуточном между ними поколении мужчины не так отзывчивы к беде своих женщин, к сожалению.

Мужчины показывают всеми своими действиями: женщина нужна не только когда она красивая, в белом платье и с детьми в обнимку. Но и когда она требует помощи. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я всегда за то, чтобы женщина всегда помнила, что она женщина!»

Яркая, красивая, сильная и очень располагающая к себе в личной беседе, Айгуль Рафисовна, кажется, сама олицетворяет женское начало. И в своих пациентках стремится его раскрыть и показать им самим. Ведь среднестатистическая женщина тонет в рутине. В заботах о близких, детях, о работе она совсем забывает о том, чего хочет сама.

— Я часто на приеме встречаю женщин, которые живут в этом замкнутом круге. Мать, жена, кухарка, хозяйка, сотрудник… У каждой из них спрашиваю: «А вы сама кто? Где вы и почему?». Стараюсь доносить: это ты — лучшее создание Всевышнего. И тебе нельзя забывать об этом. Стараюсь из каждой женщины вытащить ее собственное «я». Чтобы она нашла себя, а остальное — вторично, — улыбается доктор. — И это помогает ей поправиться!

Мы попросили Айгуль Рафисовну дать рекомендации нашим читательницам: на что в своем здоровье обратить внимание, чтобы не проморгать развитие грозного заболевания? Она советует прислушиваться к своему организму и отмечать, если что-то выбивается из нормы:

«внеплановое» начало менструации,

кровяные выделения в середине цикла,

нетипичные выделения после полового акта,

расстройство пищеварения (да-да, иногда изменение характера стула может указывать на проблемы в гинекологической сфере),

уплотнения в молочных железах (их легко заметить при самопальпации),

появляется вялость, кровоточивость слизистых — в том числе и кровотечения из носа.

Заметив подобные изменения, не нужно прикладывать к проблемному месту подорожник или пить нагугленные лекарства. Нужно идти к врачу: гинекологу, маммологу, терапевту.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Надо беречь себя, думать позитивно — чтобы этот позитив выделялся в кровь в виде положительных гормонов. Я очень люблю фразу: «Счастливые люди не болеют!»

Кроме того, на все профилактические осмотры нужно ходить регулярно: после 40 лет раз в год ходить к гинекологу, обязательно сдавать онкоцитологию. Критически важно быть к себе бережными. И, как банально это ни звучало бы, хорошо спать:

— Старайтесь ложиться спать до полуночи — ночью наш организм восстанавливает силы. Ночью работает соматотропный гормон, который регулирует контроль клеток. Когда мозг отдыхает, а организм в покое, «поломанные клетки» иммунитет забирает в утилизацию. Но если единственная задача вашего иммунитета — обеспечить, чтобы вы не умерли завтра от переутомления, он может что-то и пропустить. Поэтому надо ложиться спать вовремя. Сон — лучшее лекарство для долголетия. А еще надо беречь себя, думать позитивно — чтобы этот позитив выделялся в кровь в виде положительных гормонов. Я очень люблю фразу: «Счастливые люди не болеют!». И я всегда за то, чтобы женщина всегда помнила, что она женщина! — говорит Айгуль Рафисовна.

«Чтобы не выгореть здесь, мы загораемся в другом месте»

На свой же собственный вопрос — кто она есть сама — доктор отвечает:

— Простой, легкий, позитивный человек. Немного авантюристка. У меня множество идей, которые я с энтузиазмом реализую. Я женщина, я мать, я друг. Я люблю наслаждаться жизнью, ходить по нашему городу, видеть красоту во всем. Люблю фотографировать. Люблю красивую одежду — очень важно, в чем мы ходим и как выглядим.

Как не выгореть, работая в одной из самых драматичных областей медицины? Как с моральной, с эмоциональной стороной вопроса справляется сама Айгуль Рафисовна?

— Конечно, эмпатия, которую мы даем пациенткам, нас истощает. Но мы должны этому противостоять. И чтобы все время быть на позитиве, мы должны получать заряд. Подпитку от чего-то другого. Выходя с работы, мы снимаем белый халат и переключаем тумблер, превращаясь в обычных людей, — улыбается наша героиня. — Чтобы не выгореть здесь, мы загораемся в другом месте. У каждого врача есть хобби — мы все очень интересные люди. Кто-то спортом увлекается, кто-то на рыбалку ходит.

Наша героиня старается практиковать цифровой детокс. На выходные, если нет экстренно прооперированных пациенток, старается уезжать за город, на природу. Желательно туда, где нет мобильной сети. Еще одно хобби доктора — уроки вокала. Начиналось это «для дела» — потренировать голос для выступления на конференциях. А потом Айгуль Рафисовна поняла, что таким образом удается избавиться от накопленного за неделю напряжения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Безоговорочная страсть доктора — горы. Она рассказывает, что именно там наполняется энергией. Занимается не альпинизмом, а трекингом — длительными пешими переходами. Именно там, во время трекинговых походов, ей приходят самые интересные ее мысли и идеи — в момент, когда мышление полностью очищается от бытового, рутинного и наносного, приходят инсайты.

— Я там понимаю, сколько я еще могу. Сколько во мне потенциала. Сколько ресурса, который я еще не использую. Гора в принципе показывает, кто ты и чего стоишь. И потом, вернувшись домой, открываю новые проекты, пишу новые статьи, строю новые планы. А потом, когда глаз замыливается, понимаю: «Ага! Пора снова в горы!».

Прощаясь с нами, Айгуль Рафисовна убежденно говорит, что невозможно жить без большой цели. Без того, что тебя зажигает, без идеи и мечты. Правда, про свою цель пока рассказывать не хочет: когда она будет достигнута — мы об этом обязательно узнаем!