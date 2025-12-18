Продажи подержанных автомобилей в России сократились почти на 10%

Лидером по количеству импорта подержанных автомобилей в ноябре является Япония

За январь — ноябрь 2025 года общее количество проданных автомобилей с пробегом достигло 5,6 млн тыс. единиц, увеличившись на 2,7% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщается в исследовании «Автостата».

В ноябре текущего года объем продаж подержанных легковых автомобилей в России составил 588,7 тыс. штук, что на 9,9% ниже показателя октября (653 тыс. шт.), однако на 12,2% превышает аналогичный период прошлого года (524,4 тыс. шт.).

Среди производителей доминирует бренд LADA, продажи которого достигли 134,7 тыс. экземпляров. Вторая позиция досталась Toyota с результатом 58,9 тыс., далее расположились Kia (34,8 тыс.), Hyundai (33,3 тыс.) и Volkswagen (25,8 тыс.).

Самым востребованным автомобилем с пробегом стал седан LADA 2107, число покупок которого составило 12,6 тыс. ед. За ним последовали Kia Rio (11,2 тыс.), Hyundai Solaris (10,9 тыс.), внедорожник LADA 4×4 (9,9 тыс.) и Ford Focus (9,6 тыс.).

Импорт подержанных автомобилей в ноябре также продемонстрировал высокие показатели, достигнув отметки в 59,8 тыс. машин. Лидером по количеству поставок является Япония (Toyota), чьи автомобили составляют 34,2% от общего объема импортированных транспортных средств.

