Отели Москвы забронированы на 60% на новогодние праздники

В настоящее время гостиницы активно принимают гостей на период с 3 по 6 января

Фото: Мария Зверева

За две недели до наступления Нового года гостиницы Москвы класса 3*, 4* и 5* уже обеспечили свою заселенность на уровне 60% с 31 декабря по 7 января. Как отметил заместитель председателя московского комитета по туризму Евгений Козлов, активные бронирования продолжатся вплоть до начала праздника, пишет ТАСС.

Чиновник добавил, что в настоящее время гостиницы активно принимают гостей на период с 3 по 6 января следующего года, что свидетельствует о стабильном интересе туристов к столице на новогодние праздники.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Козлов подчеркнул, что данные цифры являются лишь предварительной информацией, поскольку бронирование активно продолжается и точные данные о количестве размещенных постояльцев станут известны позже.

Ариана Ранцева