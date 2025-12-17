Bloomberg: Эрдоган хочет вернуть российский зенитно-ракетный комплекс

Подобный шаг способен укрепить взаимоотношения Турции и США, а также поспособствовать снятию американских санкций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением возвратить в Россию поставленные ранее зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.



Согласно сообщениям, данная инициатива была озвучена Эрдоганом на встрече с Путиным, прошедшей недавно в Туркменистане. Как утверждают информированные лица, подобный шаг способен существенно укрепить взаимоотношения Турции и США, а также поспособствовать снятию введенных американцами санкций против турецкого военно-промышленного комплекса.



Помимо прочего, возвращение комплексов позволит Турции рассчитывать на получение американских боевых самолетов F-35.

Наталья Жирнова