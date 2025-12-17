Новый штамм гриппа A создает нагрузку на больницы Европы

Ожидается, что больше всего больных будет в конце декабря — начале января

Фото: Динар Фатыхов

В Европе наблюдается рост заболеваемости гриппом. По словам представителя ВОЗ Ханса Клюге, этот сезон отличается от предыдущих из-за новой разновидности вируса.

— Грипп приходит в зимнее время каждый год, но в этом году все немножко по-другому. Ситуация показывает, что даже небольшая генетическая мутация заболевания может оказать огромное давление на наши службы здравоохранения, — приводит The Guardian слова Клюге.

Из-за нового штамма нагрузка на больницы увеличилась. Ожидается, что больше всего больных будет в конце декабря — начале января. По данным ВОЗ, 90% всех случаев гриппа в Европе вызвано вирусом A(H3N2), который еще называют гонконгским гриппом.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В разных странах ситуация развивается по-разному. Например, во Франции много больных среди всех возрастов, а в Испании заболевших больше, чем в прошлом году.



В России тоже растет число больных гриппом и ОРВИ. По прогнозам специалистов, заболевших будет еще больше. Как и в других странах Северного полушария, у нас распространяется вирус A(H3N2). Напомним, что в Елабужской ЦРБ вслед за казанским РКБ ввели масочный режим из-за роста заболеваемости. Помимо этого, в Татарстане полностью закрыли две школы на карантин.

Наталья Жирнова