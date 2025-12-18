Новости общества

Впервые в России провели уникальную операцию по остеоинтеграции протеза

08:29, 18.12.2025

Теперь технология будет внедрена в ведущие медицинские центры по стране

Фото: Максим Платонов

В России впервые проведены уникальные операции по остеоинтегративному протезированию конечностей. Сообщение об этом распространила компания «Моторика», занимающаяся разработкой бионических протезов и сотрудничающая с крупными медицинскими учреждениями страны, пишет ТАСС.

Врачи провели установку титановых имплантатов непосредственно в костную ткань пациента, обеспечивая надежное соединение между телом и искусственным протезом.

Технология разработана отечественными специалистами и позволяет достичь полного слияния протеза с организмом человека, создавая эффект естественного продолжения конечности.

По словам руководителя направления остеоинтеграции компании «Моторика» Андрея Синегуба, данная процедура открывает новые перспективы для развития медицинской практики в сфере протезирования. Теперь технология будет внедрена в ведущие медицинские центры России, благодаря чему тысячи пациентов смогут воспользоваться преимуществами современных медицинских технологий.

Ранее «Реальное время» писало, что «Ростех» представил эндопротез тазобедренного сустава.

Ариана Ранцева

