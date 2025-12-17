В Елабужской ЦРБ вслед за Казанью ввели масочный режим

Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Максим Платонов

С 15 декабря в Елабужской центральной районной больнице начали действовать дополнительные ограничительные меры. Причиной стали участившиеся случаи заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Теперь в поликлинике и стационаре строго обязателен масочный режим — маски должны носить все без исключения: и пациенты, и посетители, и медицинский персонал. Это правило распространяется также на отделения функциональной диагностики и ЛОР‑отделение, а также на дневные стационары.

Для предотвращения распространения инфекций при входе в больницу организован специальный «фильтр». Пациентов с повышенной температурой или признаками ОРВИ принимают отдельно от остальных. При входе всем проводят бесконтактное измерение температуры. Введен временный запрет на посещения больных в стационарах родственниками. Исключение предусмотрено только для лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными пациентами. При этом время посещения ограничено получасом, одновременно к пациенту могут прийти не более двух человек, а в течение дня в одно отделение допускается не более двух посещений.

Напомним, что в РКБ также запретили посещения больных из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и ввели масочный режим. Еще две школы в республике полностью прекратили свою деятельность в качестве карантина.

Наталья Жирнова