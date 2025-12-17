В Менделеевском районе появится экологический кластер

Первым объектом экологического проекта станет участок на улице Тукая — здесь построят зеленый лабиринт

Фото: предоставлено пресс-службой Менделеевского района

В 2026 году в Менделеевском районе планируют запустить четвертый кластер развития — экологический. Об этом сообщил глава района Роберт Искандаров на пресс‑конференции. Новый кластер станет частью долгосрочной программы «Химия родного города», которая уже несколько лет служит стратегией развития муниципалитета.

Программа опирается на три действующих кластера: образовательный, кластер комфортной городской среды и туристический. Именно они, по словам Искандарова, заложили фундамент для дальнейших преобразований. Общий объем инвестиций химического комплекса «Аммоний» в эти направления, включая софинансирование республики, достиг 2,5 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей — собственные вложения предприятия.

Первым объектом экологического кластера станет участок на улице Тукая — пустырь площадью свыше двух тысяч квадратных метров. Здесь планируют создать живой зеленый лабиринт, редкий для российских городов. Его высота составит около двух метров, а протяженность по прямой — почти километр. Лабиринт разместят вблизи жилых домов; уже началась подготовка растений.

В дальнейшем в районе намерены освоить и другие свободные территории, применяя нестандартные зеленые решения. Среди идей — каскады растений, новые парки, дополнительные лабиринты и даже висячие сады на набережной. Один из таких проектов уже разработан; окончательный выбор сделают совместно с жителями.

Экологический кластер откроет следующий этап развития района. Реализовывать программу будут поэтапно совместно со службой озеленителей «Зеленый город». Важную роль в проекте отводят участию горожан. В новом году запустят народное голосование, где жители смогут выбрать общую концепцию озеленения и предложить собственные инициативы.



Наталья Жирнова