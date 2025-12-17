В Татарстане временно перекроют движение на подъезде к трассе М-12

Ограничения введутся на ночное время с 17 на 18 декабря

Фото: Максим Платонов

ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор» сообщает о временном прекращении движения автотранспорта на участке автодороги Р‑243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» (подъезд к Ижевску, к М‑12 «Восток»).

Ограничение вступит в силу в ночь с 17 на 18 декабря 2025 года: движение будет приостановлено с 01:00 до 02:00 по мск на километре 415+760 указанного маршрута. Данный участок ранее обозначался как км 10+685 трассы М‑7 «Волга» (подъезд к городам Ижевск и Пермь).

Причина временного перекрытия — перенос и монтаж рамной конструкции. Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что в Казани до 13 января частично перекрыто движение по улице Островского.

Наталья Жирнова