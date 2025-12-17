Парламент Грузии запретил зарубежные избирательные участки

Основной причиной принятия поправок стало стремление предотвратить внешнее вмешательство в процесс голосования граждан страны, находящихся за границей

Парламент Грузии утвердил поправки в «Избирательный кодекс», согласно которым парламентские выборы 2028 года пройдут исключительно на территории страны. Зарубежные избирательные участки работать не будут, сообщает «Интерфакс».

По словам председателя парламентского комитета по правовым вопросам Арчила Гордуладзе, граждане Грузии, проживающие за рубежом, смогут проголосовать, вернувшись на родину в день выборов. Он подчеркнул, что утверждения оппозиции о нарушении прав представителей диаспоры являются спекуляциями.

Наталья Жирнова