Глава двух районов Казани попросил автовладельцев освободить улицы от машин перед уборкой снега

Он опубликовал список улиц, где будет проводиться уборка

Фото: Динар Фатыхов

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов обратился к жителям города с важной информацией о предстоящем ночном вывозе снега. Автовладельцев просят убрать машины с улиц, где запланированы работы.

В список улиц, где будет проводиться уборка снега, вошли:

улицы Муштари, Маяковского, Гоголя, Толстого, Ершова, Карла Маркса, Фукса, Набережная, Батурина, Большая Красная, Миславского, проспект Победы, Зорге, Хади Такташа, Назарбаева, Дзержинского, Лобачевского, Айдинова, Петербургская, Столбова, Шамиля Камала, Новосельская, Межлаука, Кирова, Центральная, Карима Гали, Яркая, Тельмана, Япеева, Бехтерева, Федосеевская.

По словам главы районов, проблема припаркованных автомобилей на проезжей части возникает ежегодно и существенно затрудняет уборку снега. При этом не всегда есть возможность эвакуировать транспорт.

Напомним, что к выходным в Татарстан придет теплая погода с оттепелью.

Наталья Жирнова