Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -3 градусов
На дорогах гололедица, местами сильная
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем на преобладающей территории мокрый снег, снег, морось. Местами гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Утром температура составит порядка -2 градусов, днем ожидается от -3 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».