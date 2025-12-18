Новости общества

01:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -3 градусов

07:00, 18.12.2025

На дорогах гололедица, местами сильная

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -3 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем на преобладающей территории мокрый снег, снег, морось. Местами гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Утром температура составит порядка -2 градусов, днем ожидается от -3 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также