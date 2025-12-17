Госсовет Татарстана потратит почти 3 млн рублей на организацию официальных мероприятий

Основной пул задач будущего исполнителя будет заключаться в обеспечении банкетов и кофе-брейков во время приемов официальных лиц и делегаций

Фото: Михаил Захаров

Госсовет Татарстана потратит почти 3 млн рублей на организацию официальных мероприятий. Это следует из документов госзакупки на официальном сайте.

Согласно описанию тендера, основной пул задач будущего исполнителя будет заключаться в обеспечении банкетов, буфетов и кофе-брейков во время приемов официальных лиц и делегаций. В этот список также входит организация завтраков, обедов и ужинов.

Также во время заседаний Госсовета и заседаний президиума будет необходимо организовывать буфетное обслуживание.

— ...при условии обеспечения буфетного обслуживания, включающего наличие: питьевой (минеральной) воды без газа (330 мл на персону); на выбор участника: чая черного, зеленого (200 мл на персону) или кофе (120 мл на персону) бутербродов двух наименований; кондитерских изделий двух видов; сахара; сливок; лимона, — сказано в разделе «Обслуживание заседаний комитетов Государственного Совета Республики Татарстан».

Наталья Жирнова