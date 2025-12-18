Глава республиканского Госсовета Мухаметшин встретился с членом Совфеда Клишасом
Парламентарии обсудили внедрение нового федерального закона о местном самоуправлении
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел встречу с членом Совфеда Андреем Клишасом. Парламентарии обсудили внедрение нового федерального закона о местном самоуправлении, предусматривающего выбор региональной модели управления, сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.
Депутаты поговорили о новом законе, который меняет правила местного самоуправления. При создании этого закона учли идеи, предложенные региональными парламентариями.
По инициативе Татарстана в федеральный закон внесли важные изменения: теперь каждый регион сам решает, какую систему местного самоуправления выбрать — одноуровневую или сохранить старую двухуровневую. Это значит, что местные власти в деревнях и городах останутся такими же, какими привыкли быть. Уже создали специальные рабочие группы и разработали планы действий. Адаптация региональных и муниципальных нормативных актов продлится до 2027 года.
По словам Андрея Клишаса, реформа позволит обеспечить баланс интересов населения и повысить эффективность управления на местах.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в декабре в Татарстане прошли выборы в органы местного самоуправления.
