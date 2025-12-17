В Зеленодольске погасили 3‑миллионный долг по зарплате на хлебокомбинате

На гендиректора компании было возбуждено административное дело

Фото: Максим Платонов

Зеленодольская горпрокуратура завершила проверку соблюдения трудового законодательства в АО «Зеленодольский хлебокомбинат». В ходе надзорных мероприятий выявлено нарушение: предприятие задолжало своим работникам заработную плату в общей сложности на сумму 3 млн рублей.

Для восстановления нарушенных трудовых прав сотрудников прокуратура направила руководителю организации официальное представление. Одновременно в отношении гендиректора компании было возбуждено административное дело по статье, предусматривающей ответственность за невыплату зарплаты в установленный срок. Принятые прокурорские меры дали результат: задолженность перед работниками хлебокомбината была полностью погашена.

Напомним, что в Казани ожидается рост средней зарплаты до 88 тысяч рублей по итогам года. Реальные доходы населения увеличиваются: по итогам года ожидается их рост до 103%, а реальная заработная плата достигнет показателя 105%.

Наталья Жирнова