Александр Корниенко возглавил партию «Слуга народа» на Украине
Назначение подтвердил глава парламентской фракции Давид Арахамия, сообщив об итогах голосования в своем телеграм-канале
Александр Корниенко возглавил партию «Слуга народа» на Украине. Решение было принято на партийном съезде 17 декабря после завершения полномочий предыдущего руководства.
Новый глава партии ранее занимал должность первого зампредседателя Верховной рады. Назначение подтвердил глава парламентской фракции Давид Арахамия, сообщив об итогах голосования в своем телеграм-канале. Так, Корниенко сменил Елену Шуляк, чьи полномочия закончились согласно уставу партии.
