В Казани приостановили движение четырех трамваев из‑за повреждения контактной сети
Это произошло на пересечении улиц Адоратского и Ямашева
На пересечении улиц Адоратского и Ямашева произошло повреждение контактной сети, в результате чего временно прекращено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6 и 7.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», в настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы предприятия, занимающиеся устранением неполадки. Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. Транспортные службы приносят извинения за возникшие неудобства.
UPD: «Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, 2, 13», — сказано в новом сообщении «Метроэлектротранса».
Напомним, что в Казани утвердили 47 новых полос для автобусов и троллейбусов. Новые участки появились на главных улицах города, включая Ямашева и Ибрагимова, мост «Миллениум», Горьковское шоссе, а также на Кировской и Кремлевской дамбах.
