В Казани оплатили проезд по QR-коду в электротранспорте более 384 тыс. раз

Оплатить поездку по геолокации или QR-коду можно через мобильное приложение «Казань транспорт»

Фото: Олег Исаков

Жители и гости Казани оплатили проезд по геолокации и QR-коду в наземном электрическом транспорте более 384 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

— Более 384 тыс. транзакций произведено пассажирами по оплате за проезд по геолокации и QR-коду в наземном электрическом транспорте. Из них — 304 762 раза прошла оплата по QR-коду, 79 959 — по геолокации. Жители и гости Казани активно осваивают современные способы оплаты проезда в трамваях и троллейбусах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что оплатить поездку по геолокации или QR-коду можно через мобильное приложение «Казань транспорт». Для проведения оплаты нужно указать в приложении данные своей банковской карты.

Всего с 2022 года пассажиры более 257 тыс. раз скачали приложение «Казань транспорт». В «Метроэлектротрансе» напомнили, что после скачивания в приложении нужно включить геолокацию и Bluetooth. Причем обновленные информационные стикеры с QR-кодом размещены в каждом трамвае и троллейбусе.

Ранее глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов сообщал, что в этом году для республики купили 120 новых автобусов, а за пятилетку — почти 600. В них зимой тепло, летом работают кондиционеры.



Никита Егоров