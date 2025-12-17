Строительство дублера Оренбургского тракта оценили примерно в 14 млрд рублей

Дополнительно сообщается о новом проекте в автодорожной сфере: строительство 32-километрового платного участка дороги от моста в Сорочьих Горах до села Шали

Фото: Динар Фатыхов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил о предварительной стоимости строительства части дороги-дублера Оренбургского тракта — 14 млрд рублей. По его словам, эта сумма охватывает уже проработанные проекты, не включая затраты на въезд в Казань.

В рамках строительства в первую очередь идет реконструкция существующих дорог. Так, ведется расширение трассы Столбище — Атабаево до четырех полос. Недавно завершилась реконструкция развязки в направлении Борового Матюшина, а сейчас идут работы по расширению дороги в сторону села Усады. Министр отметил, что строительство ведется на участках, где не требуется согласования с экологическими и лесными ведомствами.

Дополнительно Ханифов сообщил о новом проекте в автодорожной сфере. Компания «Алексеевскдорстрой» предложила кабмину республики концессионное соглашение о строительстве 32-километрового платного участка дороги от моста в Сорочьих Горах до села Шали.

— Они хотят построить 32 километра дороги от моста в Сорочьих Горах до подхода к селу. При этом предлагается расширить дорогу до четырех полос, — заявил Ханифов.

Наталья Жирнова