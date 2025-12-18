В Татарстане отремонтировали водопроводные сети на 45 млн рублей благодаря нацпроекту

До обновления износ сетей превысил 85%.

В селе Алексеевское Алексеевского района Татарстана отремонтировали водопроводные сети по ул. Горького, Куйбышева, Демьяна Бедного, Подлесная и Халева протяженностью 3,5 км. Работы выполнили благодаря дополнительному финансированию мероприятий программы национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба Минстроя республики.

— В ходе реконструкции на участке заменены водопроводные трубы, установлены 79 колодцев. Работы выполнены на 45 млн рублей, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что сети водоснабжения в поселке Алексеевское построили в 1975 году. До обновления их износ превысил 85%. Кроме того, на объекте не были предусмотрены колодцы с запорной арматурой, что не позволяло эффективно эксплуатировать сети. Более того, ветхое состояние сетей приводило к частым авариям.

— Реконструкция позволяет предотвратить потери воды и улучшить качество предоставления услуг для 800 жителей поселка, — подчеркнули в Минстрое Татарстана.

Напомним, что на реализацию мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республике выделили дополнительно 519,6 млн рублей. На эти средства модернизировали 11 объектов коммунальной инфраструктуры общей протяженностью 42 км. В том числе 290,6 млн рублей использованы на 8 новых объектов. Из них два расположены в Алексеевском районе.

Ранее сообщалось, что расходы на реализацию нацпроектов России в 2030 году превысят 40 трлн рублей. Уже в ближайшие шесть лет расходы будут постепенно увеличиваться: начиная с уровня в 37,04 трлн рублей в 2026-м.

Никита Егоров