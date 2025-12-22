Размер ежемесячного пособия на ребенка в 2026 году минимально составит 9,2 тыс. рублей

Выплаты будут привязаны к новому уровню прожиточного минимума

Размер ежемесячного пособия на ребенка в 2026 году минимально составит 9,2 тысячи рублей, сообщили в Госдуме. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, одобренному во втором чтении, выплаты будут привязаны к новому уровню прожиточного минимума, пишет ТАСС.

Согласно пояснениям депутата Алексея Говырина, члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, расчет производится следующим образом:

Минимальная выплата: составляет половину величины прожиточного минимума ребенка, равного 18 371 руб., что соответствует сумме около 9 185 рублей.

Средняя выплата: определяется в размере трех четвертей ПМ и равна приблизительно 13 778 руб.

Максимальная выплата: устанавливается на уровне полного размера прожиточного минимума — 18 370 руб.

