В Татарстане за год снизилось число пожаров, но выросло количество жертв

В связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками МЧС Татарстана сообщило о принятии дополнительных мер безопасности

Фото: Динар Фатыхов

По данным ГУ МЧС России по РТ, за 2025 год в регионе зафиксировано 3608 пожаров — на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2024 году — 4086 пожаров). При этом число погибших возросло на 14,2%: в текущем году погиб на пожаре 121 человек (в 2024 году — 106 человек).

В связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками МЧС Татарстана сообщило о принятии дополнительных мер безопасности. С 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года силы и средства управления МЧС России по РТ и МЧС РТ переводятся на усиленный вариант несения службы. В круглосуточном режиме будут задействованы более 2 тыс. сотрудников при привлечении свыше 1 тыс. единиц техники.



Для безопасного использования пиротехнических изделий во всех муниципальных образованиях рекомендовано создать специальные площадки. По состоянию на 20 декабря в 32 поселениях оборудовано более 700 таких площадок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На период действия особого противопожарного режима вдвое повышена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Размеры штрафов составляют:

для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.

В качестве примера: в прошлые новогодние праздники к административной ответственности были привлечены 19 граждан, общая сумма наложенных штрафов составила 155 тыс. рублей. Напомним, что мэрия Казани подготовила полную афишу на новогодние праздники в городе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова