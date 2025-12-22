Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов
В отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром и днем ожидается от -2 до -7 градусов с понижением в течение дня к вечеру в северо-западных районах до -7—12 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
