Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов

В отдельных районах метель

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром и днем ожидается от -2 до -7 градусов с понижением в течение дня к вечеру в северо-западных районах до -7—12 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина