В Альметьевске открылся перинатальный центр за 6 млрд рублей

Строительство медицинского учреждения стартовало в мае 2024 года и было завершено в рекордные сроки

В Альметьевском районе начал работу современный перинатальный центр при межрайонной многопрофильной больнице. Открытие центра посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что строительство центра стартовало в мае 2024 года и было завершено в рекордные сроки. Семиэтажное здание площадью 19 тыс. кв. метров рассчитано на 168 коек для рожениц и 85 для новорожденных. Медики планируют принимать до 3,5 тыс. родов ежегодно.

В центре впервые за пределами Казани появилась гибридная операционная, позволяющая проводить хирургические вмешательства с одновременным контролем через рентген и УЗИ. Кроме того, по желанию родителей в центре осуществляют сбор стволовых клеток из пуповинной крови. Эта процедура может стать важным ресурсом для сохранения здоровья малыша в будущем.

— Сегодня — знаковое событие не только для Альметьевска, но и для всей нашей республики. Таких современных перинатальных центров даже во всей нашей стране не так много. В Альметьевске — нашей нефтяной столице — строятся образовательные центры, школы, много спортивных объектов. Сегодня — фокус в сторону здравоохранения. В проект вложено более 6 млрд рублей. Главное пожелание коллективу перинатального центра — быть самыми лучшими и чтобы у нас рождалось много детей, — заявил Рустам Минниханов на открытии.

Глава республики выразил надежду, что новый центр станет стимулом для улучшения демографической ситуации в регионе. Рустам Минниханов также поблагодарил проектировщиков, строителей и медицинских специалистов, которые переехали в Альметьевск для работы в новом учреждении. Он отметил, что штат центра уже укомплектован на 70%.

Известно, что Рустам Минниханов лично присутствовал при выписке одной из новорожденных.

Напомним, что ранее в Татарстане запустили первое производство отечественных УЗИ-аппаратов.

Наталья Жирнова