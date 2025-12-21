В Альметьевском районе объявили тендер на 9 млн рублей на вывоз и утилизацию промотходов

Согласно документации, услуги будут оказываться на пяти площадках в районе

Фото: Максим Платонов

Исполком Альметьевска объявил тендер на оказание услуг по вывозу и утилизации промышленных и строительных отходов с бункерных площадок, следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно документации, услуги будут оказываться на пяти площадках в районе: между селом Тихоновка и поселком Мактама, в районе выезда из города в сторону Набережных Челнов (а/р «Стрелец»), в Ближней Урсале, на улице Первомайской в Урсале, а также по заявкам на территории всего Альметьевского района.

Начальная стоимость контракта составляет 9,3 млн рублей.

Исполнитель должен будет обеспечить ежедневный вывоз отходов с 6:00 до 19:00, включая выходные и праздничные дни. На площадках будет установлено 22 бункера, обслуживание которых должно производиться дважды в день.

Наталья Жирнова