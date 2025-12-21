В Альметьевском районе объявили тендер на 9 млн рублей на вывоз и утилизацию промотходов
Согласно документации, услуги будут оказываться на пяти площадках в районе
Исполком Альметьевска объявил тендер на оказание услуг по вывозу и утилизации промышленных и строительных отходов с бункерных площадок, следует из документов на сайте госзакупок.
Согласно документации, услуги будут оказываться на пяти площадках в районе: между селом Тихоновка и поселком Мактама, в районе выезда из города в сторону Набережных Челнов (а/р «Стрелец»), в Ближней Урсале, на улице Первомайской в Урсале, а также по заявкам на территории всего Альметьевского района.
Начальная стоимость контракта составляет 9,3 млн рублей.
Исполнитель должен будет обеспечить ежедневный вывоз отходов с 6:00 до 19:00, включая выходные и праздничные дни. На площадках будет установлено 22 бункера, обслуживание которых должно производиться дважды в день.
