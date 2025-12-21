Татарстан лидирует по росту спроса на курьеров в ПФО

По данным исследования, в республике этой осенью резко выросло число вакансий для курьеров — почти в 1,5 раза

По данным сервиса «Авито Подработка», в Татарстане этой осенью резко выросло число вакансий для курьеров. Работодатели стали искать доставщиков почти в 1,5 раза чаще — рост составил 49% по сравнению с прошлым годом.

По всей России ситуация похожая: спрос на курьеров на подработке вырос на 63%. Татарстан оказался одним из лидеров по росту среди регионов Приволжского федерального округа.

Больше всего людям нужна обычная доставка по городу — это 65% всех заказов. Курьеры сейчас не просто возят посылки, а помогают с разными задачами: привозят подарки, участвуют в организации праздников, покупают товары по просьбе клиентов. Что касается зарплат, то самые высокие предложения были в Москве — около 53 тыс. рублей в месяц.

Эксперты говорят, что перед Новым годом заказов становится все больше, поэтому компаниям нужны дополнительные доставщики, а людям такая работа нравится тем, что можно совмещать ее с основной занятостью.



— Сфера доставки — один из сегментов, где спрос на исполнителей сохраняется на протяжении года и, как правило, усиливается в преддверии новогодних праздников, когда растет число заказов и бизнесу важно быстрее закрывать пиковую нагрузку. На этом фоне заметно активизируются и сами исполнители. Так, этой осенью число откликов на позиции курьеров на частичную занятость выросло более чем в 1,7 раза. Гибкая занятость удобна исполнителям за счет возможности совмещать ее с основной деятельностью и наращивать совокупный доход, — комментирует данные директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.



