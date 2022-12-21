За пять лет в Татарстане выросло число врачей и сократилось количество среднего медперсонала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 5 лет численность врачей выросла на 6,7%. Если в 2017 году их насчитывалось 16 153, то в 2021-м уже 17 241, следует из данных официальной статистики.

Вместе с этим за 5 лет в республике сократилась численность среднего медицинского персонала — на 1,66%. В 2017 году в Татарстане работали 43 311 специалистов этой категории, в 2021-м — 42 592.

Среди среднего медицинского персонала большая часть — медсестры (30 258). Фельдшеров в Татарстане в прошлом году насчитывалось почти 4 тысячи (3 993), а лабораторных техников — 2 333. Также в республике работали 1 496 акушерок и 1 031 рентгенолаборант.

Фото: Татарстанстат

Зубных врачей в 2021 году в республике насчитывалось 168, подсчитали в Татарстанстате. Это меньше, чем лаборантов (171).

В ноябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в стране оценивается примерно в 25—26 тысяч человек, среднего медперсонала — в пределах 50 тысяч. «Это не критичный дефицит, но он важный», — уточнил он.



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Татьяна Демина