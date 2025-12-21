Почти половина жителей Казани рассчитывают на годовую премию в 2025 году

Однако планы работодателей существенно отличаются от ожиданий персонала

Согласно опросу, проведенному среди работающих жителей Казани, почти каждый второй сотрудник (39%) надеется получить годовую премию по итогам 2025 года. Однако планы работодателей существенно отличаются от ожиданий персонала. Лишь четверть предприятий планируют выплачивать премии всему коллективу, тогда как еще примерно пятая часть готова наградить лишь отдельные подразделения или отдельных специалистов, говорится в исследовании SuperJob.

Особое внимание привлекает разница в ожиданиях мужчин и женщин. Мужская аудитория демонстрирует больший оптимизм: премию ждут 44%, в то время как среди женской половины этот показатель ниже — всего 35%. Аналогичный разрыв наблюдается и в возрастной группе: молодежь до 35 лет гораздо позитивнее смотрит на перспективу вознаграждения (47%), чем старшие коллеги.

Еще одним важным фактором является уровень заработной платы сотрудника. Так, среди лиц, чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. руб., ожидающих премию значительно больше — 53%.

Тем временем работодатели осторожны в своих обещаниях: треть всех опрошенных предприятий вообще отказались от идеи премирования сотрудников в конце года, а каждая третья компания пока находится в стадии принятия решения о возможности выплаты премий.

