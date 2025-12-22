Кирилл Дмитриев провел двухдневные переговоры в Майами

Обе стороны подтверждают важность продолжения открытого диалога и стремление искать компромиссные варианты выхода из кризисной ситуации

Специальный представитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев завершил 21 декабря двухдневные встречи с представителями Соединенных Штатов Америки в городе Майами, посвященные вопросам разрешения конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Хотя подробности встреч не раскрываются, обе стороны подтверждают важность продолжения открытого диалога и стремление искать компромиссные варианты выхода из кризисной ситуации.

Ариана Ранцева