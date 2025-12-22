Новости общества

09:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кирилл Дмитриев провел двухдневные переговоры в Майами

08:17, 22.12.2025

Обе стороны подтверждают важность продолжения открытого диалога и стремление искать компромиссные варианты выхода из кризисной ситуации

Кирилл Дмитриев провел двухдневные переговоры в Майами
Фото: взято с сайта kirilldmitriev.ru

Специальный представитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев завершил 21 декабря двухдневные встречи с представителями Соединенных Штатов Америки в городе Майами, посвященные вопросам разрешения конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Хотя подробности встреч не раскрываются, обе стороны подтверждают важность продолжения открытого диалога и стремление искать компромиссные варианты выхода из кризисной ситуации.

Ранее «Реальное время» писало, что Португалия выделит 50 млн евро на закупку вооружения для Украины.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также