Татарстан вошел в топ-5 рейтинга регионов РФ, заняв четвертое место
Республика Татарстан заняла четвертое место в итоговом рейтинге социально-экономического развития российских регионов, набрав 78,16 балла согласно исследованию РИА «Новости» за 2025 год.
Лидером рейтинга стала Москва с результатом 86,81 балла, второе место занял Санкт-Петербург с показателем 85 баллов, третье — Московская область с 81,88 балла.
Помимо Татарстана, в десятку лучших вошли Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тульская и Ростовская области.
