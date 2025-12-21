Казань вошла в топ-3 самых дорогих городов России по аренде жилья на Новый год

Цена повысилась на 10%, обогнав многие крупные города России

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Казани цена на кратковременную аренду жилья на зимние праздники достигла отметки в 7 400 рублей за ночь, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель позволяет городу войти в тройку лидеров среди российских мегаполисов по количеству заказов на проживание наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба «Суточно.ру».

Заместитель директора сервиса по аренде жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин подчеркнул устойчивый интерес россиян к поездкам в Казань, отметив высокую активность спроса на новогодние развлечения, прогулки и семейные встречи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя стоимость проживания варьируется от региона к региону: дороже всего в Нижнем Новгороде (8 500), Москве (7 550) и Казани (7 400). Другие города-лидеры включают Санкт-Петербург (6 300), Екатеринбург (4 900), Краснодар (4 700).

Самый значительный рост цен отмечен в Краснодаре и Волгограде, где плата за съем жилья повысилась на 16%. Значительный скачок стоимости наблюдается и в Уфе, где цены поднялись на 14%. Традиционные маршруты — Казань и Нижний Новгород — прибавили 10%, а в Омске рост остановился на отметке 9%. В ряде городов наблюдаются противоположные тенденции: снижение цен отмечено в Ростове-на-Дону (-12%) и Новосибирске (-5%).

Ранее «Реальное время» писало, что казанцы предпочитают остаться дома на Новый год.



Ариана Ранцева