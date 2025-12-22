Электрички Казань — Йошкар-Ола перейдут на ежедневное расписание движения

С 1 января 2026 года

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года электрички маршрута Казань — Йошкар-Ола перейдут на ежедневное расписание движения. До сих пор составы ходили лишь по выходным и праздничным дням. Теперь пассажиров ждут четыре рейса ежедневно, обеспечивая удобный график поездок для жителей обеих республик, сообщает Минтранс Татарстана.

Маршрут включает две пары поездов, каждая из которых совершает рейс туда-обратно. Время отправления составлено так, чтобы пассажиры могли удобно планировать дневные поездки или поездки в течение рабочего дня.

Расписание предусматривает:

Отправление из Казани в 8:20 и 14:30, прибытие в Йошкар-Олу соответственно в 11:06 и 17:10.

Из Йошкар-Олы поезд отправляется в 7:39 и 17:45, прибывая в Казань в 10:19 и 20:50.

Теперь жители Татарстана и Марий Эл смогут чаще ездить друг к другу, улучшив логистику маршрутов и сделав путешествие быстрым и комфортным.

Ариана Ранцева