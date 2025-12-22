Айрат Сайфутдинов приступил к работе заместителем главы Нижнекамского района
Начальником управления здравоохранения назначена Эльза Гильмутдинова
Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района стал Айрат Сайфутдинов, ранее работавший в городской прокуратуре.
Начальником управления здравоохранения назначена Эльза Гильмутдинова, бывшая главным врачом филиала центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан.
Подчиненные прежнего замруководителя исполкома и специалиста управления по взаимодействию с правоохранительными органами уволились после подтверждения факта нарушения служебной дисциплины и несоответствия поведения чиновников кодексу служебной этики.
Ранее «Реальное время» писало, что экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве.
