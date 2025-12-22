Новости общества

Айрат Сайфутдинов приступил к работе заместителем главы Нижнекамского района

10:30, 22.12.2025

Начальником управления здравоохранения назначена Эльза Гильмутдинова

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района стал Айрат Сайфутдинов, ранее работавший в городской прокуратуре.

Начальником управления здравоохранения назначена Эльза Гильмутдинова, бывшая главным врачом филиала центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан.

Подчиненные прежнего замруководителя исполкома и специалиста управления по взаимодействию с правоохранительными органами уволились после подтверждения факта нарушения служебной дисциплины и несоответствия поведения чиновников кодексу служебной этики.

Ранее «Реальное время» писало, что экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве.

Ариана Ранцева

ОбществоВласть Татарстан

