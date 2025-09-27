Бизнес-обзор: новые шефы «Славицы» и бывшего СП «Соллерса» с Ford

Экс-депутат Госсовета РТ Альмир Михеев вновь вернулся к руководству своей компании «Ортопрайм СНГ»

На этой неделе казанский бизнесмен, экс-депутат Госсовета РТ и бывший лидер татарстанского отделения «Справедливой России» Альмир Михеев вновь возглавил свою компанию «Ортопрайм СНГ» — российского дистрибьютора западного производителя продукции для лечения диабета Medtronic. Смена руководства также произошла на челнинской фабрике мороженого «Славица» и в структурах «Соллерса» — в юрлице бывшего совместного предприятия с Ford в Елабуге. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Смена руководства в «Славице»

На челнинской фабрике мороженого «Славица» вновь сменилось руководство, причем в текущем сентябре — дважды. «Реальное время» уже рассказывало, как в декабре прошлого года управление предприятием в автограде доверили Олегу Суконщикову. Ранее он возглавлял одноименное производство холдинга в Туле.

В начале осени, 10 сентября, Суконщикова сменил Александр Привалихин — в прошлом собственник ряда стройфирм в Красноярске, а сейчас руководитель и совладелец севастопольского ООО «Славица Крым». В качестве гендиректора челнинской «Славицы» он проработал чуть больше недели, а уже 18 сентября на эту должность назначили Владимира Цыгвинцева, бывшего главного энергетика компании. Ранее он регистрировался в Челнах в статусе ИП, но весной прекратил деятельность.

«Славица» вышла на рынок в 1994 году сначала как компания «Крайс», вскоре став крупнейшим продавцом мороженого в восточной Сибири. В 2000 году открыла производство в Красноярске, а в 2015-м — в Набережных Челнах. Через год увеличила мощности фабрик: у татарстанской до 720 тонн, у сибирской — до 1400 тонн в месяц.

Основной владелец «Славицы» — красноярский предприниматель Вадим Сулаков, входит в топ-20 богатейших бизнесменов региона. В прошлом году предприятия его группы заработали свыше 13 млрд рублей, из них около 2 млрд — выручка челнинской фабрики, чистая прибыль предприятия — 37,3 млн. Несколько лет назад компания угодила в скандал в связи с провокационными названиями мороженого: «Обамка»,«Хохол» и «Бедный еврей», но продолжает выпускать эту продукцию.

Глава «Соллерс Алабуги» встал у руля бывшего СП с Ford

Новый гендиректор и у юрлица бывшего совместного предприятия «Соллерса» и Ford в Татарстане — компании «Сервис Менеджмент», так сейчас называется «Соллерс Форд». Со вторника им руководит Алексей Матасов, гендиректор «Соллерс Алабуги». До 22 сентября во главе предприятия в должности президента был председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

С середины 2019 года елабужское СП выпускало серию грузовых фургонов, микроавтобусов, шасси и бортовых автомобилей LCV Ford Transit. Однако в марте 2022-го производство прекратилось, а Ford ушел из России, как и многие иностранные концерны. В октябре американская компания объявила о продаже своей доли в предприятии — 49% акций по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение пяти лет.

В 2023 году полный контроль над бывшим СП перешел к российской автомобилестроительной группе «Соллерс». Весной того же года «Соллерс Форд» переименовали в «Соллерс Сервис Менеджмент», а через год — в «Сервис Менеджмент». В компании заявляли, что предприятие продолжит гарантийное обслуживание легких грузовиков Ford Transit. Этим летом группа запустила на заводе в Елабуге серийное производство минивэнов Sollers SP7 по полному циклу. Старт выпуску дали с полей выставки «Иннопром» в Екатеринбурге при участии российского премьера Михаила Мишустина.

Альмир Михеев возглавил свою медкомпанию

Бизнесмен, экс-депутат Госсовета РТ и бывший лидер татарстанских эсеров Альмир Михеев вновь встал у руля своей компании «Ортопрайм СНГ». Это официальный российский дистрибьютор американо-ирландской компании Medtronic, одного из мировых лидеров производства медоборудования для лечения диабета.

С момента регистрации казанской компании в 2009 году политик сам ею управлял. Затем в 2019 году гендиректором общества стал Сергей Яковлев, который ранее руководил еще одним местным предприятием Михеева — НПО «Сетал» по производству медицинских инструментов и оборудования. А со среды бывший парламентарий вновь сам управляет фирмой.

В прошлом году выручка предприятия достигла 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 113,9 млн. На сегодня Михееву принадлежат еще четыре медицинские компании: вышеназванная «Сетал», «Анатомика», ИВЦ «Анатомика» и «Диапомпа».

Кроме того, бизнесмен сейчас ведет тяжбу с гражданской супругой Кристиной Хайровой, требуя долги по аренде. Ранее между супругами разгорелся конфликт из-за фитнес-клуба IRON, который принадлежит ИП Хайровой. Клуб арендовал помещения в ТЦ «7-я», которым владеет Михеев, но затем договор был расторгнут. Сейчас стороны решают вопрос в суде.

Спад продаж новых иномарок и подорожание офисов класса А

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях бизнеса и экономики. Продажи новых автомобилей в Татарстане за год упали больше чем на четверть, жители республики предпочитают HAVAL, но на фоне растущих цен и дорогих кредитов покупают «Ладу». По данным «Авто.ру», спросом в республике пользуются внедорожники из КНР стоимостью от 3 до 5 млн рублей, и на начало сентября доля этого сегмента на рынке превышала 47%. В целом средняя стоимость любой новой иномарки превышает 3,5 млн. По данным НАПИ, доля Татарстана в общем объеме продаж новых легковых автомашин в России в 2025 году составила 4,6% — на 0,2 п.п. меньше, чем в 2024-м. Подробнее о предпочтениях татарстанских автовладельцев, ценах на новые иномарки и особенностях республиканского авторынка — в нашем материале.

Рынок офисной недвижимости в Казани остается рынком арендатора и по-прежнему характеризуется сдержанным спросом, отмечают в отрасли. При этом уровень вакансии в качественных бизнес-центрах остается низким — 3,8%. Так что средневзвешенная ставка аренды по классу А в этом году выросла на 10,3% и составила 2 743 руб./кв. м в месяц, включая НДС и ОРЕХ. Где в городе все еще можно арендовать офис премиум-сегмента и на каких условиях — в обзоре.