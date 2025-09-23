Продажи новых автомобилей в Татарстане за год упали больше чем на четверть
Татарстанцы предпочитают HAVAL, но на фоне растущих цен и дорогих кредитов покупают «Ладу»
Татарстанские автовладельцы пересаживаются на китайские автомобили, и дилеры это учитывают. По данным «Авто.ру», спросом в республике пользуются внедорожники из КНР стоимостью от 3 до 5 млн рублей, и на начало сентября доля этого сегмента на рынке превышала 47%. В целом средняя стоимость любой новой иномарки превышает 3,5 млн. По данным НАПИ, доля Татарстана в общем объеме продаж новых легковых автомашин в России в 2025 году составила 4,6% — на 0,2 п.п. меньше, чем в 2024-м. В предпочтениях татарстанских автолюбителей, ценах на новые иномарки и особенностях республиканского авторынка разбиралось «Реальное время».
«С июля по август — положительная динамика продаж»
За восемь месяцев года в России продали 760,7 тысячи единиц новых легковых автомобилей, или на 22,4% меньше, чем годом ранее. В Татарстане за аналогичный период реализовали 35 тысяч легковушек, продажи упали на 26,5%. Такую статистику привели «Реальному времени» в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).
Доля Татарстана в общем объеме продаж новых легковых автомашин в стране в 2025 году составляет 4,6%, что на 0,2 п.п. меньше, чем в прошлом году.
Спикер отметила, что на фоне общего падения выросли продажи марок BELGEE (+57,1% в Татарстане), JETOUR (+11,3%), SOLARIS (+260%) и TOYOTA (+53,5%). Автомобили JETOUR вышли на рынок страны летом 2023 года, BELGEE — осенью 2023 года, SOLARIS — летом 2024 года. Кроме того, интересен рост продаж TOYOTA в условиях поставок марки в страну только по альтернативному импорту.
В 2025 году в России и Татарстане совпадают 9 из 10 позиций рейтинга продаж моделей новых легковых автомобилей. В топ-3 вышли LADA GRANTA (6,3 тыс. ед. в Татарстане), LADA VESTA (2,8 тыс. ед.) и HAVAL JOLION (1,8 тыс. ед.). В республике рост продаж на 893,8% показала модель LADA LARGUS, ее доля выросла с 0,2 до 2,8%, следует из данных НАПИ.
|*По данным НАПИ
— В январе — августе 2024 года в топ-10 наиболее продающихся марок в Татарстане входили EXEED, HYUNDAI и MOSKVICH, которых в текущем году сместили SOLARIS, BELGEE и TOYOTA. Аналогично модели GEELY MONJARO, HAVAL M6 и OMODA C5 уступили места в топе LADA LARGUS, CHANGAN UNI-S и BELGEE X50, — добавила Татьяна Арабаджи. — Говоря о продажах новых легковых автомобилей за месяц, с июля по август 2025 года, можно отметить положительную динамику: +1,4% по России (до 120,7 тыс.) и +3,2% по Татарстану (до 5,8 тыс.).
«Покупать новый автомобиль будет выгодно в ближайшие два месяца»
Эксперты «Авто.ру» также отметили в начале осени 2025 года первые признаки оживления рынка новых автомобилей. Об этом, по их мнению, свидетельствует наметившаяся тенденция к сокращению размера и количества скидок от официальных дилеров.
Эксперт считает, что наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля могут оказаться ближайшие два месяца.
Однако это, скорее, справедливо для соседних регионов: самые низкие медианные скидки были зафиксированы в Башкортостане, до четверти новых автомобилей предлагались вовсе без скидок в Самарской области, а в Татарстане в третьем квартале 2025 года медианный размер скидки (за счет бонусов за оформление кредита, страховки и трейд-ин) остался на уровне второго квартала — 20%. При этом максимальный размер дисконта даже увеличился: во втором квартале он достигал 45%, а к середине сентября вырос до 58%.
Самый высокий размер медианной скидки отмечен у марок Jetour и Omoda — 28%, а больше всего скидок предлагают Geely и Belgee — более 96% предложений с дисконтом. У Haval его предусматривают 82% предложений.
«Китайцы» рулят
В топ-5 наиболее популярных моделей в Татарстане, по версии «Авто.ру», вошли JAECOO J7 (средняя стоимость — 3,448 млн рублей), JETOUR T2 (4,225 млн), CHERY Arrizo 8 (3,144 млн), JAECOO J8 (4,838 млн) и GEELY Atlas (3,807 млн).
«Реальное время», проанализировав данные на сайтах объявлений и официальных порталах дилеров, составило свой рейтинг иномарок по цене (указана минимальная цена на автомобили с фиксированной комплектацией, без дополнительного оборудования в автосалонах республики на момент подготовки выборки). С этой точки зрения самыми доступными оказались китайские внедорожники CHERY Tiggo, HAVAL M6 и HAVAL Jolion с механической трансмиссией и объемом двигателя 1,5 л, однако и их стоимость втрое превышает цену самого дешевого отечественного авто — ВАЗ (LADA) Granta.
Зато китайский автопром представляет в Татарстане самую широкую на сегодня линейку марок и моделей — от самых непритязательных до премиум-класса.
Любимые многими жителями республики за оптимальное сочетание цены и рабочих качеств «корейцы» и за надежность «японцы» начали возвращаться на российский рынок.
Однако выбор их пока скромен, чего не скажешь о ценах: предложения на самые демократичные модели в «голой», базовой комплектации начинаются с 2,7—3,9 млн.
Что же касается солидных «немцев», то самым доступным, если это можно так назвать, остается Volkswagen Tiguan с 2-литровым двигателем и автоматической трансмиссией ценой в 5 млн.
«Появляется конкуренция, что хорошо»
Сейчас, по его словам, у россиян формируются новые предпочтения, новый вкус и новое отношение к китайскому автопрому: «На сегодня он предоставляет очень разнообразный выбор — на любой вкус и кошелек. И появляется конкуренция, что также хорошо».
Моженков отметил, что те, кто мог себе позволить и предпочитал Mercedes, BMW или Porsche, либо покупают их по параллельному импорту, либо пересаживаются на китайские LIXIANG или ZEEKR, которые, по его мнению, не уступают, а, возможно, по некоторым параметрам и превосходят мировые премиальные марки.
— Китайцы сделали правильный выбор, они, зная наши зимы и дороги, пришли в основном к нам с «паркетниками» и внедорожниками, — подчеркнул он. Рост продаж автомобилей в нулевые годы был связан с доступным автокредитованием. Если бы в нулевые годы не было доступных автокредитов, то мы бы тоже влачили жалкое существование. Сейчас благодаря Эльвире Набиуллиной ставка Центробанка страшная, и поэтому автокредиты как таковые отсутствуют.
Покупка нового авто зависит от Центробанка
Перспективы обновления стареющего частного автопарка в Татарстане и в целом в России Владимир Моженков оценил невысоко:
— Если Центробанк не снизит ставку хотя бы до 13-14 процентов, а автокредиты не подешевеют пунктов на 5-7, спрос на автомобили не будет расти. Сейчас россиянин практически не может воспользоваться автокредитом: это очень дорого, а его благосостояние не растет. Таких процентов по автокредиту ни в одной цивилизованной стране нет. И если у человека сейчас есть автомобиль, но у него нет денег, его благосостояние не растет, он будет ездить на нем, пока он его не добьет окончательно. Такая тенденция.
С Владимиром Моженковым согласен и директор казанской компании «Твой автоэксперт» Павел Кузнецов. Он отметил, что сегодня в республике премиальные автомобили стоимостью 7 млн рублей и выше «как покупались, так и покупаются», правда, произошла замена некоторых европейских брендов на китайский премиум — на марки LIXIANG, VOYAH и ZEEKR.
— Что касается ценовой политики до 3-4 миллионов, то тут люди массово пересаживаются на китайские бренды, — говорит он. — Из них наиболее востребованы GEELY и HAVAL. И минимальная стоимость новой китайской машины хорошего качества сегодня — три миллиона рублей.
Кузнецов высказал предположение о том, что с высокой вероятностью следует ожидать падение рынка автомобилей. Он привел две причины — затоваривание и высокая вероятность скорого и резкого повышения утилизационного сбора, которое неминуемо приведет к тому, что вырастут цены на автомобили, которые произведены за пределами России. Изменить ситуацию, по его мнению, может только изменение политики Центробанка — в сторону удешевления кредитов.
