Продажи новых автомобилей в Татарстане за год упали больше чем на четверть

Татарстанцы предпочитают HAVAL, но на фоне растущих цен и дорогих кредитов покупают «Ладу»

Татарстанские автовладельцы пересаживаются на китайские автомобили, и дилеры это учитывают. По данным «Авто.ру», спросом в республике пользуются внедорожники из КНР стоимостью от 3 до 5 млн рублей, и на начало сентября доля этого сегмента на рынке превышала 47%. В целом средняя стоимость любой новой иномарки превышает 3,5 млн. По данным НАПИ, доля Татарстана в общем объеме продаж новых легковых автомашин в России в 2025 году составила 4,6% — на 0,2 п.п. меньше, чем в 2024-м. В предпочтениях татарстанских автолюбителей, ценах на новые иномарки и особенностях республиканского авторынка разбиралось «Реальное время».



«С июля по август — положительная динамика продаж»

За восемь месяцев года в России продали 760,7 тысячи единиц новых легковых автомобилей, или на 22,4% меньше, чем годом ранее. В Татарстане за аналогичный период реализовали 35 тысяч легковушек, продажи упали на 26,5%. Такую статистику привели «Реальному времени» в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

Доля Татарстана в общем объеме продаж новых легковых автомашин в стране в 2025 году составляет 4,6%, что на 0,2 п.п. меньше, чем в прошлом году.

Продажи новых легковых автомобилей в Республике Татарстан* Марка 2024 (01-08) 2025 (01-08) Динамика,% Доля, 2024 Доля, 2025 Динамика, п.п LADA 16,6 12,2 -26,2% 34,9% 35,0% 0,1 CHERY 4,9 3,9 -20,1% 10,2% 11,1% 0,9 HAVAL 5,9 3,8 -36,8% 12,5% 10,7% -1,8 CHANGAN 3,2 1,9 -39,4% 6,7% 5,5% -1,2 GEELY 3,7 1,9 -49,0% 7,8% 5,4% -2,4 SOLARIS 0,4 1,5 260,0% 0,9% 4,3% 3,4 BELGEE 0,7 1,2 57,1% 1,5% 3,3% 1,8 JETOUR 1,0 1,1 11,3% 2,1% 3,2% 1,1 OMODA 1,6 0,9 -44,6% 3,3% 2,5% -0,8 TOYOTA 0,4 0,5 53,5% 0,7% 1,6% 0,9 Другие 9,1 6,0 -33,9% 19,2% 17,3% -1,9 Всего 47,5 35,0 -26,5% 100% 100% - *По данным НАПИ

— В 2025 году топ-10 самых востребованных марок новых легковых автомобилей в России и Татарстане совпадают, меняются лишь их позиции в рейтинге, — говорит директор НАПИ Татьяна Арабаджи. — Так, за восемь месяцев текущего года в Татарстане было продано 12,2 тысячи LADA (35% от всех продаж легковых авто в субъекте), 3,9 тысячи CHERY (11,1%) и 3,8 тысячи HAVAL (10,7%).

Спикер отметила, что на фоне общего падения выросли продажи марок BELGEE (+57,1% в Татарстане), JETOUR (+11,3%), SOLARIS (+260%) и TOYOTA (+53,5%). Автомобили JETOUR вышли на рынок страны летом 2023 года, BELGEE — осенью 2023 года, SOLARIS — летом 2024 года. Кроме того, интересен рост продаж TOYOTA в условиях поставок марки в страну только по альтернативному импорту.

В 2025 году в России и Татарстане совпадают 9 из 10 позиций рейтинга продаж моделей новых легковых автомобилей. В топ-3 вышли LADA GRANTA (6,3 тыс. ед. в Татарстане), LADA VESTA (2,8 тыс. ед.) и HAVAL JOLION (1,8 тыс. ед.). В республике рост продаж на 893,8% показала модель LADA LARGUS, ее доля выросла с 0,2 до 2,8%, следует из данных НАПИ.

Продажи новых легковых автомобилей в Республике Татарстан* Модель 2024 (01-08) 2025 (01-08) Динамика,% Доля, 2024 Доля, 2025 Динамика, п.п LADA GRANTA 8,3 6,3 -24,3% 17,5% 18,0% 0,5 LADA VESTA 4,5 2,8 -37,5% 9,4% 8,0% -1,4 HAVAL JOLION 3,0 1,8 -37,9% 6,3% 5,3% -1,0 LADA NIVA LEGEND 2,0 1,1 -44,0% 4,2% 3,2% -1,0 CHERY TIGGO 4 PRO 1,9 1,1 -43,9% 4,0% 3,0% -1,0 CHERY TIGGO 7 PRO MAX 1,8 1,0 -41,4% 3,7% 2,9% -0,8 LADA LARGUS 0,1 1,0 893,8% 0,2% 2,8% 2,6 CHANGAN UNI-S - 0,9 - - 2,6% - LADA NIVA TRAVEL 1,7 0,9 -47,5% 3,6% 2,6% -1,0 BELGEE X50 0,7 0,8 9,5% 1,5% 2,3% 0,8 Другие 23,6 17,2 -27,0% 49,6% 49,3% -0,3 Всего 47,5 35,0 -26,5% 100% 100% - *По данным НАПИ

— В январе — августе 2024 года в топ-10 наиболее продающихся марок в Татарстане входили EXEED, HYUNDAI и MOSKVICH, которых в текущем году сместили SOLARIS, BELGEE и TOYOTA. Аналогично модели GEELY MONJARO, HAVAL M6 и OMODA C5 уступили места в топе LADA LARGUS, CHANGAN UNI-S и BELGEE X50, — добавила Татьяна Арабаджи. — Говоря о продажах новых легковых автомобилей за месяц, с июля по август 2025 года, можно отметить положительную динамику: +1,4% по России (до 120,7 тыс.) и +3,2% по Татарстану (до 5,8 тыс.).

«Покупать новый автомобиль будет выгодно в ближайшие два месяца»

Эксперты «Авто.ру» также отметили в начале осени 2025 года первые признаки оживления рынка новых автомобилей. Об этом, по их мнению, свидетельствует наметившаяся тенденция к сокращению размера и количества скидок от официальных дилеров.

— На рынке заметны первые признаки оживления спроса, после двух подряд снижений ставки рефинансирования, — считает руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов. — Кроме того, на складах у дилеров постепенно заканчиваются машины прошлого года выпуска. Вследствие этого сокращаются скидки за трейд-ин, и эта тенденция сохранится до конца года.

Эксперт считает, что наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля могут оказаться ближайшие два месяца.

Сергей Игнатов считает, что наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля могут оказаться ближайшие два месяца. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако это, скорее, справедливо для соседних регионов: самые низкие медианные скидки были зафиксированы в Башкортостане, до четверти новых автомобилей предлагались вовсе без скидок в Самарской области, а в Татарстане в третьем квартале 2025 года медианный размер скидки (за счет бонусов за оформление кредита, страховки и трейд-ин) остался на уровне второго квартала — 20%. При этом максимальный размер дисконта даже увеличился: во втором квартале он достигал 45%, а к середине сентября вырос до 58%.

Самый высокий размер медианной скидки отмечен у марок Jetour и Omoda — 28%, а больше всего скидок предлагают Geely и Belgee — более 96% предложений с дисконтом. У Haval его предусматривают 82% предложений.

«Китайцы» рулят

В топ-5 наиболее популярных моделей в Татарстане, по версии «Авто.ру», вошли JAECOO J7 (средняя стоимость — 3,448 млн рублей), JETOUR T2 (4,225 млн), CHERY Arrizo 8 (3,144 млн), JAECOO J8 (4,838 млн) и GEELY Atlas (3,807 млн).

«Реальное время», проанализировав данные на сайтах объявлений и официальных порталах дилеров, составило свой рейтинг иномарок по цене (указана минимальная цена на автомобили с фиксированной комплектацией, без дополнительного оборудования в автосалонах республики на момент подготовки выборки). С этой точки зрения самыми доступными оказались китайские внедорожники CHERY Tiggo, HAVAL M6 и HAVAL Jolion с механической трансмиссией и объемом двигателя 1,5 л, однако и их стоимость втрое превышает цену самого дешевого отечественного авто — ВАЗ (LADA) Granta.

Цены в Татарстане на китайские автомобили, млн руб. (выпуск 2025) ВАЗ (LADA) Granta 1.6 MT 0,660 Chery Tiggo 4 1.5 MT 1,950 HAVAL M6 1.5 MТ 1,999 HAVAL Jolion 1.5 MT 1,999 OMODA S5 1.5 CVT 2,129 Geely Emgrand 1.5 MT 2,179 GAC GS3 1.5 AMT 2,599 HAVAL H3 1.5 AMT 2,649 Changan CS35 Plus 1.4 AMT 2,649 Chery Tiggo 7L 1.6 AMT 2,680 Chery Tiggo 7 Pro Max 1.6 AMT 2,680 HAVAL F7 1.5 AMT 2,699 Jetour Dashing 1.5 AMT 2,709 JAECOO J7 1.5 AMT 2,760 Geely Coolray 1.5 AMT 2,760 Chery Arrizo 8 1.6 AMT 2,810 Geely Cityray 1.5 AMT 2,850 Dongfeng Mage 1.5 AMT 2,850 OMODA C5 1.5 CVT 2,880 GAC GS4 1.5 AMT 2,999 Jetour X70 Plus 1.6 AMT 2,999 GAC Empow 1.5 AMT 2,999 Chery Tiggo 8 Pro Max 1.6 AMT 3,030 HAVAL Dargo 2.0 AMT 3,049 HAVAL F7 2.0 AMT 3,099 OMODA C7 1.6 AMT 3,110 JAECOO J7 1.6 AMT 3,110 Changan UNI-T 1.5 AMT 3,150 HAVAL H3 1.5 AMT 3,199 Chery Tiggo 7 Pro Max 1.6 AMT 3,220 Geely Atlas 1.5 AMT 3,290 HAVAL Dargo X 2.0 AMT 3,349 Geely Preface 2.0 AMT 3,359 Soueast S07 1.6 AT 3,449 Jetour X90 Plus 1.6 AMT 3,480 HAVAL H7 2.0 AMT 3,499 Changan CS75 Plus 1.5 AT 3,590 Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 AMT 3,590 JAC T9 2.0 AT 3,649 Geely Okavango 2.0 AMT 3,697 Jetour T1 2.0 AT 3,770 Hongqi H6 2.0 AT 3,890 Great Wall Poer 2.4 AT 4,000 GAC GS8 2.0 AT 4,099 Chery Tiggo 9 2.0 AT 4,150 Jetour T2 2.0 AMT 4,249 JAECOO J8 2.0 AMT 4,274 Tank 300 2.0 AT 4,299 Chery Tiggo 9 2.0 AT 4,450 Changan CS95 2.0 AT 4,529 Geely Monjaro 2.0 AT 4,852 Tank 400 2.0 AT 5,399 GAC GS8 Dragon 2.0 5,399 LiXiang L6 1.5 AT 5,790 EXEED Exlantix ES 1.5 AT 5,990 Voyah Free 1.5 AT 6,590 Tank 500 2.0 AT 6,799 Wey 07 1.5 AT 6,899 LiXiang L7 1.5 AT 6,990 Wey 80 1.5 AT 7,199 Seres M7 1.5 AT 7,490 Tank 500 3.0 AT 7,849 LiXiang L9 1.5 AT 8,290

Зато китайский автопром представляет в Татарстане самую широкую на сегодня линейку марок и моделей — от самых непритязательных до премиум-класса.

Любимые многими жителями республики за оптимальное сочетание цены и рабочих качеств «корейцы» и за надежность «японцы» начали возвращаться на российский рынок.

Цены в Татарстане на корейские автомобили, млн руб. (выпуск 2025) Kia Seltos 1.5 CVT 2,690 KGM Korando 1.5 AT 3,490 Hyundai Tucson 2.0 AT 4,100 Kia Sportage 2.0 AT 4,100 Hyundai Staria 2.2 AT 7,600

Однако выбор их пока скромен, чего не скажешь о ценах: предложения на самые демократичные модели в «голой», базовой комплектации начинаются с 2,7—3,9 млн.

Цены в Татарстане на японские автомобили, млн руб. (выпуск 2025) Mazda CX-5 2.0 AT 3,839 Toyota RAV4 2.0 CVT 3,990 Toyota Camry 2.0 CVT 4,127 Toyota Highlander 2.0 AT 5,450 Lexus RX 2.0 AT 7,600 Toyota Land Cruiser 3.3 AT 13,800 Lexus LX 3.3 AT 17,000 Lexus LX 3.4 AT 19,500

Что же касается солидных «немцев», то самым доступным, если это можно так назвать, остается Volkswagen Tiguan с 2-литровым двигателем и автоматической трансмиссией ценой в 5 млн.

Цены в Татарстане на немецкие автомобили, млн руб. (выпуск 2025) Volkswagen Tiguan L 2.0 AMT 4,999 BMW X1 2.0 AMT 5,450 Volkswagen Tavendor 2.0 AMT 5,900 BMW X2 2.0 AMT 5,900 Volkswagen Teramont Pro 2.0 AMT 6,450 Audi Q5L 2.0 AMT 6,550 BMW X3 2.0 AT 7,100 BMW X5 3.0 AT 9,500 BMW X6 3.0 AT 13,290

«Появляется конкуренция, что хорошо»

— Когда у нас были представлены все мировые автобренды, у нас был выбор, и это сформировало вкус российского потребителя, который мог купить и наш АвтоВАЗ, и «Рено», и «Фольксваген», и «Форд», и «Ниссан», и «Тойоту», и «Киа», — говорит экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», руководитель консалтинговой компании Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков. — А потом они ушли и оставили нас практически с одним АвтоВАЗом. Поэтому спасибо китайским товарищам, что они пришли.

Сейчас, по его словам, у россиян формируются новые предпочтения, новый вкус и новое отношение к китайскому автопрому: «На сегодня он предоставляет очень разнообразный выбор — на любой вкус и кошелек. И появляется конкуренция, что также хорошо».

Моженков отметил, что те, кто мог себе позволить и предпочитал Mercedes, BMW или Porsche, либо покупают их по параллельному импорту, либо пересаживаются на китайские LIXIANG или ZEEKR, которые, по его мнению, не уступают, а, возможно, по некоторым параметрам и превосходят мировые премиальные марки.

«Китайцы сделали правильный выбор, они, зная наши зимы и наши дороги, пришли в основном к нам с «паркетниками» и внедорожниками». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Китайцы сделали правильный выбор, они, зная наши зимы и дороги, пришли в основном к нам с «паркетниками» и внедорожниками, — подчеркнул он. Рост продаж автомобилей в нулевые годы был связан с доступным автокредитованием. Если бы в нулевые годы не было доступных автокредитов, то мы бы тоже влачили жалкое существование. Сейчас благодаря Эльвире Набиуллиной ставка Центробанка страшная, и поэтому автокредиты как таковые отсутствуют.

Покупка нового авто зависит от Центробанка

Перспективы обновления стареющего частного автопарка в Татарстане и в целом в России Владимир Моженков оценил невысоко:

— Если Центробанк не снизит ставку хотя бы до 13-14 процентов, а автокредиты не подешевеют пунктов на 5-7, спрос на автомобили не будет расти. Сейчас россиянин практически не может воспользоваться автокредитом: это очень дорого, а его благосостояние не растет. Таких процентов по автокредиту ни в одной цивилизованной стране нет. И если у человека сейчас есть автомобиль, но у него нет денег, его благосостояние не растет, он будет ездить на нем, пока он его не добьет окончательно. Такая тенденция.

Кузнецов высказал предположение о том, что с высокой вероятностью следует ожидать падение рынка автомобилей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

С Владимиром Моженковым согласен и директор казанской компании «Твой автоэксперт» Павел Кузнецов. Он отметил, что сегодня в республике премиальные автомобили стоимостью 7 млн рублей и выше «как покупались, так и покупаются», правда, произошла замена некоторых европейских брендов на китайский премиум — на марки LIXIANG, VOYAH и ZEEKR.

— Что касается ценовой политики до 3-4 миллионов, то тут люди массово пересаживаются на китайские бренды, — говорит он. — Из них наиболее востребованы GEELY и HAVAL. И минимальная стоимость новой китайской машины хорошего качества сегодня — три миллиона рублей.

Кузнецов высказал предположение о том, что с высокой вероятностью следует ожидать падение рынка автомобилей. Он привел две причины — затоваривание и высокая вероятность скорого и резкого повышения утилизационного сбора, которое неминуемо приведет к тому, что вырастут цены на автомобили, которые произведены за пределами России. Изменить ситуацию, по его мнению, может только изменение политики Центробанка — в сторону удешевления кредитов.