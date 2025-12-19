ВТБ закрыл сделку по продаже отеля «Мариотт» в Вахитовском районе Казани

В 2026 году ВТБ планирует продолжить активно работать с другими непрофильными активами

Фото: Мария Зверева

ВТБ в декабре закрыл сделку по продаже отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, который находится в Вахитовском районе столицы Татарстана. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, чьи слова приводит ТАСС.

— В декабре мы закрыли еще одну сделку по продаже Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани, — сказал он, но не назвал сумму сделки.

Пьянов подчеркнул, что результаты всех трех сделок полностью оправдали ожидания банка и принесли группе ВТБ дополнительную прибыль. В 2026 году ВТБ планирует продолжить активно работать с другими непрофильными активами, в том числе коммерческой недвижимостью и участками земли.

О том, что ВТБ планирует продать отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin Пьянов говорил еще в октябре. Причем до этого ВТБ продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на севере Москвы и гостиницу «Камелию» в Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Казани готовятся продать в 2026 году три особняка со статусом ОКН в центре.

Никита Егоров