ВТБ закрыл сделку по продаже отеля «Мариотт» в Вахитовском районе Казани
В 2026 году ВТБ планирует продолжить активно работать с другими непрофильными активами
ВТБ в декабре закрыл сделку по продаже отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, который находится в Вахитовском районе столицы Татарстана. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, чьи слова приводит ТАСС.
— В декабре мы закрыли еще одну сделку по продаже Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани, — сказал он, но не назвал сумму сделки.
Пьянов подчеркнул, что результаты всех трех сделок полностью оправдали ожидания банка и принесли группе ВТБ дополнительную прибыль. В 2026 году ВТБ планирует продолжить активно работать с другими непрофильными активами, в том числе коммерческой недвижимостью и участками земли.
О том, что ВТБ планирует продать отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin Пьянов говорил еще в октябре. Причем до этого ВТБ продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на севере Москвы и гостиницу «Камелию» в Сочи.
Ранее сообщалось, что власти Казани готовятся продать в 2026 году три особняка со статусом ОКН в центре.
