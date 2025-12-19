В России появилось 874 тысячи новых предпринимателей в 2025 году

За тот же период времени около 69 тысяч новоиспеченных коммерсантов добровольно покинули рынок

Фото: Реальное время

Всего зарегистрировано 874 тысяч новых бизнесменов, подавляющее большинство из которых (84%) выбрало упрощенную организационно-правовую форму индивидуального предпринимателя (ИП). За тот же период времени около 69 тысяч новоиспеченных коммерсантов добровольно покинули рынок, вернулись обратно в дело спустя некоторое время лишь 3 тысячи человек, пишет в исследовании «Точка Банк».

Исследователи установили, что абсолютное большинство решений о прекращении предпринимательской деятельности принимается самим предпринимателем: 99% индивидуальных предпринимателей и 71% юридических лиц остановились по собственной инициативе. Среди наиболее распространенных причин выбора другого вида деятельности выделяются переход в интернет-коммерцию (17%), розничную торговлю (6%) и сферу персональных услуг (4%).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В 2025 году впервые начал применяться закон №115-ФЗ, направленный на борьбу с легализацией преступных доходов. Благодаря этому документу было ликвидировано сразу 23 тысячи компаний, хотя годом ранее ликвидации по такому основанию составили лишь два предприятия. Теперь общее число прекративших свою деятельность в течение года составило 778 тысяч предпринимателей, преимущественно ИП (68%). Основная причина прекращения работы среди них — собственное желание оставить предпринимательство (89%).

Ариана Ранцева