Курс доллара на рынке «Форекс» впервые за месяц вырос до 81,2 рубля
4 декабря внебиржевой курс американской валюты на рынке «Форекс» был на уровне 75,6 рубля
Внебиржевой курс доллара на рынке «Форекс» увеличился на 1,8%, до 81,2 рубля, впервые с 19 ноября. Информация об этом следует из данных торгов.
Напомним, что 4 декабря внебиржевой курс американской валюты на рынке «Форекс» был на уровне 75,6 рубля (-2,36%). Этот уровень стал минимальным с мая 2023 года. Расчетный показатель валюты в моменте достиг дневного минимума, однако потом вырос до 75,9 рубля.
Ранее сообщалось, что цена на золото вновь установила исторический рекорд — $4,4 тысячи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».