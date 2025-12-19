Курс доллара на рынке «Форекс» впервые за месяц вырос до 81,2 рубля

4 декабря внебиржевой курс американской валюты на рынке «Форекс» был на уровне 75,6 рубля

Фото: Реальное время

Внебиржевой курс доллара на рынке «Форекс» увеличился на 1,8%, до 81,2 рубля, впервые с 19 ноября. Информация об этом следует из данных торгов.

Напомним, что 4 декабря внебиржевой курс американской валюты на рынке «Форекс» был на уровне 75,6 рубля (-2,36%). Этот уровень стал минимальным с мая 2023 года. Расчетный показатель валюты в моменте достиг дневного минимума, однако потом вырос до 75,9 рубля.

Никита Егоров