Валовой региональный продукт Татарстана достигнет рекордных 5,6 трлн рублей

Это означает небольшой прирост по отношению к предыдущему периоду примерно на 102,4%

Фото: Артем Дергунов

По итогам 2025 года объем валового регионального продукта Татарстана составит порядка 5,6 трлн рублей, сообщил глава региона Рустам Минниханов на заседании Кабинета министров. Это означает прирост по отношению к предыдущему периоду примерно на 102,4%.

Значительно вырос объем отгрузки товаров: по оценкам властей, он приблизится к показателю в 6 трлн рублей, увеличившись сразу на 109%. В сельском хозяйстве республики тоже наблюдаются положительные изменения: прирост производства составил 107%, обеспечив рост объема сельхозпродукции до отметки в 401 миллиард рублей.

Кроме того, высокие темпы экономического развития обеспечили увеличение налоговых поступлений в республиканский бюджет. Как указал руководитель Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин, в течение 2025 года налоговые сборы выросли на 138 млрд рублей, составив суммарно более 1,7 трлн рублей.

Эффективное взаимодействие бизнеса и органов власти позволило региону занять лидирующую позицию в рейтингах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, подчеркнули участники заседания.

Ариана Ранцева