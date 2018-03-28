За «Обамку» ответишь: депутаты Татарстана отчитали директора «Славицы» за бытовой расизм

Как административное давление в Татарстане на малый бизнес оказалось значительно больше, чем в Нижегородской области и Башкирии

В Госсовете Татарстана сегодня прошли парламентские слушания на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства». За 20 лет отношение к МСП в России не улучшилось, говорили эксперты. В Татарстане, как ни пытались официальные органы власти представить республику островком благополучия, дела хуже, чем в соседних регионах. Шамиль Агеев пожаловался на административное давление, а владелец «Обамки» — на руководителей муниципалитетов: не дают арендовать землю под киоски. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вот услышали здесь со стороны — и восторг сразу уменьшается»



«При всей поддержке, которая оказывается малому и среднему бизнесу, те результаты, которые он демонстрирует в составе экономики республики, недостаточны», — начал зампред татарстанского парламента Юрий Камалтынов. Тут можно было уходить, потому что пациент скорее мертв, а о покойнике — либо хорошо, либо ничего. Но раз уж собрался полный малый зал Госсовета, то решили, видимо, что пусть лучше «хорошо». За трибуну встал первый замминистра экономики Рустем Сибгатуллин, который рассказал, что доля МСП в валовом региональном продукте составляет 25%, а в целом по России — около 20%. И это сравнение, как и ряд других, подобранных в пользу Татарстана (в этом же ключе был доклад замминистра сельского хозяйства), должно было вселить надежду, но Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты, все испортил.

— Отношение к МСП в России за 20 лет не улучшилось — это мы знаем по отчетности, проверкам и так далее. У наших соседей заниматься бизнесом (к нам обращения много лет поступают) лучше, к сожалению, чем у нас, — начал рубить правду-матку Агеев, но, видимо, почувствовав затылком испепеляющий взгляд сидящих в президиуме, поправился: — По крайней мере, у нас не лучше, чем у них, — чем в Ульяновске, Башкирии. К нам по этим делам люди обращаются.

По словам Агеева, причины кроются в «половинчатости мер»: «Начинаем заниматься промплощадками, останавливаемся. Муниципалитеты не заинтересованы экономически в развитии МСП».

За трибуну встал Рустем Сибгатуллин, который рассказал, что доля МСП в валовом региональном продукте составляет 25%



— Очень много аффилированных структур. У нас административное давление в Татарстане значительно больше, чем в Нижегородской области, Башкирии. Административные структуры сильные, подчинение хорошее — это хорошо. Но это дает моменты [негативные] в отношении МСБ, — поделился соображениями Шамиль Агеев.

— В этом и польза парламентских слушаний — что нельзя слушать только госструктуры. Вот услышали здесь со стороны — и восторг сразу уменьшается. И это очень хорошо, — поблагодарил за откровенное выступление Агеева председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Провокации в маркетинге могут быть, но только не на почве бытового расизма»



К трибуне вышел образец успешного предпринимателя, ставший известным благодаря креативным идеям (про это потом Марат Галеев отдельно сказал), директор «Фабрики мороженого «Славица» Евгений Марсавин. Тут достаточно вспомнить историю с запуском очередного бренда под названием «Бедный еврей», из-за чего даже прокуратурой было вынесено предостережение о недопустимости подобных случаев.

— В свое время много шума наделало мороженое «Обамка», и даже прокуратура Набережных Челнов, правда, устно попросила на время прекратить его выпуск, что мы и сделали. Потом Роспатент зарегистрировал товарный знак, выдал соответствующее свидетельство, и мы возобновили производство, — напомнил Евгений Марсавин, чем знаменит его бизнес.

Марсавин рассказал, что в Татарстане действуют различные программы поддержки предпринимательства, «в том числе финансовые: субсидирование процентной ставки по кредитам, льготное кредитование, «Лизинг-грант» и другие, но чтобы предприятия пищевой промышленности имели перспективы для роста, необходимо обеспечить доступ к аренде муниципальной земли.

— Статья 13 Закона РТ «О развитии малого и среднего предпринимательства» гласит об имущественной поддержке, осуществляемой органами исполнительной власти в виде передачи во владение или пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков. С 2015 года мы обращались во все муниципалитеты с просьбой организовать торги по предоставлению земельных участков под павильоны с мороженым. На сегодняшний день были проведены аукционы в Набережных Челнах, Менделеевске, Мензелинске, Азнакаево и Заинске, но в других муниципалитетах этот вопрос до сих находится в подвешенном состоянии, — пожаловался Марсавин.

Марат Галеев поддержал Марсавина: «Вы очень успешны на рынке, вы выходите на другие рынки, включая Якутию», но раскритиковал за «Обамку»



Киоски, по его словам, упрощают доступ потребителей и позволяют представить полный ассортимент продукции, что невозможно сделать в магазине, если туда еще удастся зайти.

— Если раньше федеральные торговые сети навязывали тяжелые в финансовом отношении условия, то после изменений в законодательстве перешли на так называемые технические ограничения, причем их требования выходят за рамки техрегламента, касающегося выпуска продукции, — обозначил вторую проблему Марсавин.

Марат Галеев поддержал Марсавина: «Вы очень успешны на рынке, вы выходите на другие рынки, включая Якутию», но раскритиковал за «Обамку».

— Согласен, провокации в маркетинге могут быть, но только не на почве бытового расизма. Нельзя играть на чувствах людей, бытовой расизм сидит в головах у значительной части населения. Еще вы там отличились. Вы успешная компания, но хотел бы, чтобы вы задумались. Креатив должен быть, но есть масса других возможностей, — отчитал Галеев предпринимателя.

— Я вас понял, — кивал головой Марсавин, но, судя по всему, остался при своем мнении.

«Есть районы, где построена площадка, затрачено 58 млн, а получено 10 млн»

Шамиль Агеев в своем докладе посетовал, что 65% всех предпринимателей в Татарстане — спекулянты, в том смысле, что занимаются продажей товаров, а надо развивать производство и новые технологии. Помочь в этом должны были промышленные площадки, которые есть в каждом районе, на создание которых с 2007 года, по докладу представителя Минэкономики, было затрачено порядка 4 млрд рублей. Депутат Татьяна Воропаева поинтересовалась — нужно ли нам столько площадок и способен ли каждый район их загрузить. «Есть районы, где построена площадка, затрачено 58 млн, а получено 10 млн. Вы сами знаете, какой это район», — обратилась она к заместителю министра экономики.

— Для таких промплощадок окупаемость — от 5 до 7 лет, не надо ждать, что сразу отобьется, — успокоил Сибгатуллин депутата.

Шамиль Агеев в своем докладе посетовал, что 65% всех предпринимателей в Татарстане — спекулянты, в том смысле, что занимаются продажей товаров, а надо развивать производство и новые технологии



Тахир Хадеев в свете неизбежного строительства мусоросжигательного завода в Казани поинтересовался, насколько интересен малому и среднему бизнесу раздельный сбор и переработка ТБО?

— Переработка отходов — это актуально. Предприятия малого бизнеса этим видом деятельности занимаются. На примере промышленной площадки в Уруссу могу сказать, что там планируемый вид деятельности — переработка ТБО. Но количество МСП в этом сегменте я не могу назвать, — не смог ответить Рустем Сибгатуллин.

Ранее в мэрии Казани, когда озвучивали итоги программы льготного кредитования МСБ, с сожалением констатировали, что ни один из предпринимателей не подал заявку на этот вид деятельности, хотя он стоял в списке приоритетных, и кредит по нему можно было взять под 5%.

Пессимистичный прогноз становится потолком желаний

Подводя итоги, участники заседания пришли к выводу, что даже пессимистичный сценарий развития МСП (согласно Стратегии-2030) в Татарстане выполнить не удастся — довести долю в ВРП до 29%, не говоря уже об оптимистичном показателе в 35%. Но сформулировали несколько рекомендаций.

Обратиться в правительство России с предложением о введении моратория на изменение налоговой системы на ближайшие три года для субъектов МСП и сокращении отчетности.

Создать механизм государственной защиты денежных средств субъектов предпринимательства при банкротстве банков — по аналогии со страхованием вкладов физлиц.

Наращивать уровень господдержки по субсидированию процентных ставок по коммерческим кредитам.

Работать над привлекательностью патентной системы налогообложения, чтобы вывести из тени МСП и самозанятых.

Предоставлять для КФХ землю сельхозназначения в собственность без проведения торгов по истечении аренды — при использовании участков по целевому назначению.