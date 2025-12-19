Страны ЕС готовы предоставить кредит Украине в размере 90 млрд евро

Кредит будет оформлен в рамках общей финансовой системы ЕС

После продолжительных переговоров, длившихся более 16 часов, лидеры стран Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 миллиардов. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Кредит будет оформлен в рамках общей финансовой системы ЕС, однако возврат предполагается лишь после получения Украиной компенсации от России. Если компенсация не поступит, Европа намерена использовать замороженные российские активы для покрытия долгового обязательства. По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, эти меры соответствуют международному праву.

Особо подчеркнуто, что ни одна страна-член ЕС, включая Чехию, Венгрию и Словакию, не понесет каких-либо дополнительных расходов в связи с этой сделкой. Ранее представители этих государств выражали опасения относительно использования общих ресурсов для поддержки Украины.

Ариана Ранцева