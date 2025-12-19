Владимир Путин не подтвердил участие в KazanForum в 2026 году

Глава государства традиционно участвует в Дальневосточном форуме и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

Владимир Путин заявил, что лично не планирует посетить KazanForum в 2026 году. Об этом он заявил во время традиционного мероприятия «Итоги года».

По словам президента, правительство заранее распределяет участие в государственных мероприятиях между членами Кабинета министров. Сам глава государства традиционно участвует в Дальневосточном форуме и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поручая членам правительства посещать другие крупные площадки.

Тем не менее Путин подчеркнул значимость форума в Казани, отметив, что Россия продолжит оказывать поддержку этому событию. Форум способствует укреплению связей с партнерами в Арабском и Исламском мире, а также странами Глобального Юга.

— Это важный форум, и, безусловно, мы его будем поддерживать потому что это еще одна нить, связывающая нас с нашими друзьями и союзниками в Арабском мире, в Исламском мире и в целом с Глобальным Югом, — заявил Путин.



Дмитрий Зайцев