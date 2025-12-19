Производство красной икры в России увеличилось на 30—35% в 2025 году
Дефицита этого продукта на внутреннем рынке не ожидается
Производство красной икры в России в 2025 году увеличилось на 30—35% по сравнению с 2024-м. На сегодняшний день в стране достаточно данного продукта, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу «Россия 24».
— Объемов будет достаточно. Производство, по сравнению с прошлым годом, увеличилось где-то порядка на 30—35%, — сказал он.
Шестаков добавил, что Росрыболовство не может повлиять на стоимость красной икры, поскольку ее цены у рыбаков и в торговых сетях варьируются в зависимости от вида продукции. Причем ценники в супермаркетах могут быть вдвое выше, чем у рыболовов, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что стоимость красной икры в России снизилась на 7% за год.
