Объем инвестиций в Татарстан увеличится минимум на 10% в 2025 году

За январь — сентябрь 2025-го инвестиции в основной капитал республики из внебюджетных источников превысили 1 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Инвестиции в основной капитал Татарстана в 2025 году увеличатся минимум на 10% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестразвития (АИР) республики Талия Минуллина, чьи слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал республики составлял порядка 1,4 трлн рублей.

— По итогам года <...> будет около 10% рост, — сказала Минуллина.

Она добавила, что в Татарстане постоянно растет объем частных инвестиций, вопреки высокой ключевой ставке, санкциям и прочему давлению.

Минуллина подчеркнула, что за январь — сентябрь 2025-го инвестиции в основной капитал из внебюджетных источников превысили 1 трлн рублей (+34% по сравнению с прошлым годом). На рост показателя повлияли работа оборонных предприятий, условия налоговых режимов, а также продолжающиеся сделки по выводу активов из России.

Еще глава АИР Татарстана сообщила, что валовый региональный продукт республики за 10 месяцев составил более 5 трлн рублей, растет индекс промышленного производства.

Ранее сообщалось, что розничная торговля Казани к 2028 году может вырасти на 29%, а ВТП — до 2 трлн рублей.

Никита Егоров