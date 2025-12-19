Новости экономики

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Индекс Мосбиржи снизился после решения ЦБ о ключевой ставке

14:19, 19.12.2025

Регулятор снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых

Индекс Мосбиржи снизился после решения ЦБ о ключевой ставке
Фото: Артем Дергунов

Индекс Московской биржи в 13:30 мск снизился на 0,36%, до 2743,42 пункта. Снижение индекса произошло сразу после публикации решения ЦБ по ключевой ставке.

Напомним, что 19 декабря совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

Ранее эксперты сообщали «Реальному времени», что снижение ключевой ставки никак не повлияет ни на рынок жилья, ни на авторынок.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаИнвестиции

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть586.8
  • Нижнекамскнефтехим81.2
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ86.3
  • Нижнекамскшина40.25
  • Таттелеком0.626