Индекс Мосбиржи снизился после решения ЦБ о ключевой ставке
Регулятор снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых
Индекс Московской биржи в 13:30 мск снизился на 0,36%, до 2743,42 пункта. Снижение индекса произошло сразу после публикации решения ЦБ по ключевой ставке.
Напомним, что 19 декабря совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.
Ранее эксперты сообщали «Реальному времени», что снижение ключевой ставки никак не повлияет ни на рынок жилья, ни на авторынок.
