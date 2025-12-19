Аналитик Замалеева советовала россиянам разделить депозиты в 2026 году по срокам

Получить максимальную доходность по вкладам поможет принцип «лестницы»

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году, чтобы получить максимальную доходность по вкладам, нужно разделить депозиты по срокам по принципу «лестницы». Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, чьи слова приводит агентство «Прайм».

Напомним, что принцип «лестницы» на вкладах заключается в распределении капитала по нескольким депозитам с разными сроками действия (от нескольких месяцев до нескольких лет).

— Это позволяет часть средств зафиксировать на средний или длинный срок по еще привлекательным условиям, а другую часть — оставить на коротких вкладах или накопительных счетах, сохраняя гибкость для реакции на новые рыночные возможности, — объяснила эксперт.

Она добавила, что ставки по вкладам в 2026 году продолжат снижаться вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, поэтому принцип «лестницы» — единственный способ получить максимальный процентный доход в следующем году.

Главным риском такого поведения она назвала упущенную доходность, когда вкладчики слишком долго ждут максимума или, напротив, фиксируют средства на слишком коротком сроке. И, конечно, не стоит держать в одном банке больше, чем действующий лимит страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%.

Никита Егоров