В Казани подорожала аренда офисов премиум-сегмента
Средневзвешенная ставка по классу А достигла 2 743 рублей за «квадрат» в месяц, увеличившись на 10,3%
Рынок офисной недвижимости в Казани остается рынком арендатора и по-прежнему характеризуется сдержанным спросом, отмечают в отрасли. При этом уровень вакансии в качественных бизнес-центрах остается низким — 3,8%. Так что средневзвешенная ставка аренды по классу А в этом году выросла на 10,3% и составила 2 743 руб./кв. м в месяц, включая НДС и ОРЕХ. Где в городе все еще можно арендовать офис премиум-сегмента и на каких условиях, выясняло «Реальное время».
Где в Казани можно снять качественный офис
Аренда офисов класса А — актуальный вопрос для бизнеса в Казани. Но сегодня поиск подходящих помещений сопряжен с большими трудностями: дефицитом качественных площадей на фоне высокого спроса и, как следствие, дороговизной недвижимости.
Изменились и запросы арендаторов, даже к формату опенспейсов сегодня предъявляют больше требований. Эти офисы перестали быть просто открытым помещением с длинными рядами столов. Клиентов интересует новый подход к организации рабочего пространства, отражающий изменяющиеся потребности сотрудников и цели компании. Одно из новых предъявляемых условий — гибкость таких зон, которая позволит создавать пространства, способные меняться под конкретные задачи, и при этом оставаться зоной комфортной и продуктивной рабочей среды.
Различные агрегаторы недвижимости в общей сложности относят к классу А в Казани около двух десятков офисных объектов. Но в реальности в городе доступны для аренды лишь единицы из них. Не все эти площади расположены в бизнес-центрах, среди них есть и переформатированные торговые комплексы, как «Сувар Плаза» или ТРЦ «Родина». Кроме того, офисы можно снять в обоих ИТ-парках и технопарке «Идея», в многофункциональных центрах или в современных жилых комплексах.
Арендные ставки приведены из недавних объявлений на профильных ресурсах и согласно данным самих комплексов. Диапазон довольно большой, с учетом предлагаемых условий, года постройки здания и его расположения. Стоимость аренды в этом сегменте варьируется от 14 440 до 67 200 рублей за кв. м в год. Тем не менее все эти лоты в экспозиции бывают недолго, их быстро расхватывают, а в большинстве современных бизнес-центров класса А свободных площадей уже нет — сказывается большой спрос и дефицит качественных офисов.
Казанские офисы класса А
Источник: данные ЦИАН, «Авито», Move.ru, Arendator.ru.
«Бизнес предпочитает искать комфорт по разумной цене»
Казанский рынок офисов в III квартале 2025 года по-прежнему отличает сдержанный спрос, арендаторов не много, а те, что ищут помещения, осторожны в выборе и прогнозе развития, отметила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. По ее словам, осень пока не принесла ощутимого роста интереса к аренде офисной недвижимости.
Так же, как и во II квартале года, компании не спешат менять офисы и улучшать условия труда сотрудников, тренд на продление договоров аренды сохраняется, сообщила эксперт. Активность рынка сдерживают высокие ставки аренды и дорогое кредитование, уточнила она. Снижение ключевой ставки ЦБ идет сдержанными темпами, и «бизнес предпочитает не расширяться, а оптимизировать, искать комфорт по разумной цене, спрос трансформировался», указала спикер.
Как сообщила управляющая БЦ «Сувар» Анна Ложкина, на сегодняшний день диапазон арендных ставок в Казани выглядит следующим образом:
- офисы класса А: 2 500—4 500 руб./м²/мес. — в зависимости от локации, качества отделки, инфраструктуры и уровня сервиса;
- офисы класса B: 1 500—2 500 руб./м²/мес.
Из новых объектов на рынке выделяются строящийся бизнес-центр A/5 Premium от девелопера «Панорама» и переформатированный ТЦ «Сувар Плаза», который теперь стал бизнес-центром «Сувар», его модернизацию обещают завершить в 2026 году. В БЦ на Право-Булачной основные строительные работы уже выполнили.
Клиентов больше интересует аренда, а не покупка офисов
Управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито» Олег Изотов подтверждает ту же тенденцию. В Казани, по его словам, в III квартале 2025 года интерес к покупке офисной недвижимости вырос на 4% по сравнению с II кварталом, аренда за тот же период времени стала востребованнее на 5%.
В структуре предложения офисов на платформе преобладают помещения под сдачу (доля: 80%), при этом в обоих сегментах в III квартале наблюдается снижение на 2% по сравнению с II кварталом, сообщил собеседник издания. Он также указал, что средняя стоимость аренды офиса в Казани в III квартале 2025 года составила 208 500 рублей в месяц (или 1 300 рублей за кв. м), а покупки — 20 860 000 рублей (или 203 400 рублей за кв. м).
В премиум-сегменте офисов недавно появился новый класс Prime. Формально в Казани таких объектов нет, хотя в отрасли начали причислять к ним некоторые бизнес-центры.
— Класс Prime фигурирует в новой классификации Moscow research forum, которая разработана для рынка недвижимости Москвы и подразумевает не только архитектуру и технологии, но и эксклюзивную локацию, профессиональную управляющую компанию, ESG-стандарты, премиальный сервис для арендаторов. Подобные сертифицированные объекты в Казани на сегодняшний день отсутствуют. Ближе всего к этому — строящийся премиальный бизнес-центр A5 Premium на Право-Булачной со сроками ввода в эксплуатацию до конца текущего года, — уточнила Елена Стрюкова.
