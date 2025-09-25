В Казани подорожала аренда офисов премиум-сегмента

Средневзвешенная ставка по классу А достигла 2 743 рублей за «квадрат» в месяц, увеличившись на 10,3%

Фото: Реальное время

Рынок офисной недвижимости в Казани остается рынком арендатора и по-прежнему характеризуется сдержанным спросом, отмечают в отрасли. При этом уровень вакансии в качественных бизнес-центрах остается низким — 3,8%. Так что средневзвешенная ставка аренды по классу А в этом году выросла на 10,3% и составила 2 743 руб./кв. м в месяц, включая НДС и ОРЕХ. Где в городе все еще можно арендовать офис премиум-сегмента и на каких условиях, выясняло «Реальное время».

Где в Казани можно снять качественный офис

Аренда офисов класса А — актуальный вопрос для бизнеса в Казани. Но сегодня поиск подходящих помещений сопряжен с большими трудностями: дефицитом качественных площадей на фоне высокого спроса и, как следствие, дороговизной недвижимости.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изменились и запросы арендаторов, даже к формату опенспейсов сегодня предъявляют больше требований. Эти офисы перестали быть просто открытым помещением с длинными рядами столов. Клиентов интересует новый подход к организации рабочего пространства, отражающий изменяющиеся потребности сотрудников и цели компании. Одно из новых предъявляемых условий — гибкость таких зон, которая позволит создавать пространства, способные меняться под конкретные задачи, и при этом оставаться зоной комфортной и продуктивной рабочей среды.

Различные агрегаторы недвижимости в общей сложности относят к классу А в Казани около двух десятков офисных объектов. Но в реальности в городе доступны для аренды лишь единицы из них. Не все эти площади расположены в бизнес-центрах, среди них есть и переформатированные торговые комплексы, как «Сувар Плаза» или ТРЦ «Родина». Кроме того, офисы можно снять в обоих ИТ-парках и технопарке «Идея», в многофункциональных центрах или в современных жилых комплексах.

Не все эти площади расположены в бизнес-центрах, среди них есть и переформатированные торговые комплексы, как «Сувар Плаза». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Арендные ставки приведены из недавних объявлений на профильных ресурсах и согласно данным самих комплексов. Диапазон довольно большой, с учетом предлагаемых условий, года постройки здания и его расположения. Стоимость аренды в этом сегменте варьируется от 14 440 до 67 200 рублей за кв. м в год. Тем не менее все эти лоты в экспозиции бывают недолго, их быстро расхватывают, а в большинстве современных бизнес-центров класса А свободных площадей уже нет — сказывается большой спрос и дефицит качественных офисов.

Казанские офисы класса А

Наименование Адрес Класс здания Площадь, м² Ставка аренды Бизнес-центр Korston Казань, ул. Николая Ершова, д.1а А 37 900 от 19 200 до 50 000 за м² в год Бизнес-центр «Булак» Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2 А 8 134 от 26 400 до 30 000 за м² в год Бизнес-центр «A/5 Premium» Казань, ул. Право-Булачная, д. 31 А 4 500 от 44 400 до 67 200 за м² в год Бизнес-центр UNO Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 62 А 7 800 от 32 400 до 46 800 за м² в год Бизнес-центр АРТ Казань, ул. А 2 070 от 19 200 за м² в год Бизнес-центр URBAN Business Center Казань, ул. Островского, д. 98 А 20 926 от 30 000 до 54 000 за м² в год Офисный центр «Мастер» Казань, ул. Г. Камала, д. 41 А 7 194 от 15 599 до 35 940 за м² в год Бизнес-центр на ул. Петербургской, 37 Казань, ул. Петербургская, д. 37 А 3 402 от 27 600 за м² в год Бизнес-центр Kremlevskaya Plaza Казань, ул. Московская, д. 19/8 А 13 775 от 33 600 за м² в год Бизнес-центр «Сувар» Казань, ул. Спартаковская, д.6 А 74 538 от 30 000 до 54 000 за м² в год ИТ-парк им. Б. Рамеева Казань, ул. Спартаковская, д. 2а А 23 034 от 17 770 за м² в год Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Казань, ул. Петербургская, д. 52 А 32 000 от 17 770 за м² в год Технопарк «Идея» Казань, ул. Петербургская, д. 50 А 30 000 от 12 000 до 30 000 за м² в год ТРЦ «Родина» Казань, ул. Баумана, д. 44/8 А 24 979,8 от 18 000 до 46 395 за м² в год Бизнес-центр «Казанское подворье» Казань, ул. Баумана, д. 9А А 9 054,7 от 18 700 за м² в год Бизнес-центр «Татария» Казань, ул. Николая Ершова, д.29Б А/В+ 12 500 нет свободных площадей Бизнес-центр «Большая Красная, 50» Казань, ул. Большая Красная, д. 50 А 3 988 от 50 908 за м² в год Бизнес-центр «Таиф» Казань, ул. Пушкина, д. 80 А 51 714 по запросу Бизнес-центр «ORANGE (Оранж)» Казань, пр. Победы, д. 173 А 20 189 от 14 440 за м² в год Бизнес-центр на ул. Гарифьянова, 44 Казань, ул. Гарифьянова, д. 44 А 1 300 по запросу Бизнес-центр на Островского, 84 Казань, ул. Островского, д. 84 А 7 000 От 16 957 за м² в год

Источник: данные ЦИАН, «Авито», Move.ru, Arendator.ru.

«Бизнес предпочитает искать комфорт по разумной цене»

Казанский рынок офисов в III квартале 2025 года по-прежнему отличает сдержанный спрос, арендаторов не много, а те, что ищут помещения, осторожны в выборе и прогнозе развития, отметила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. По ее словам, осень пока не принесла ощутимого роста интереса к аренде офисной недвижимости.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Так же, как и во II квартале года, компании не спешат менять офисы и улучшать условия труда сотрудников, тренд на продление договоров аренды сохраняется, сообщила эксперт. Активность рынка сдерживают высокие ставки аренды и дорогое кредитование, уточнила она. Снижение ключевой ставки ЦБ идет сдержанными темпами, и «бизнес предпочитает не расширяться, а оптимизировать, искать комфорт по разумной цене, спрос трансформировался», указала спикер.

— Во II квартале уровень вакансии по качественным БЦ составлял 3,8%. В III квартале 2025 года доля вакантных помещений остается прежней. В то же время рынок не пустеет — он перераспределяется, — сообщила Елена Стрюкова. — По итогам II квартала 2025 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по классу А составила 2 743 руб./кв. м в месяц включая НДС и ОРЕХ, увеличившись с начала года на 10,3%.

Как сообщила управляющая БЦ «Сувар» Анна Ложкина, на сегодняшний день диапазон арендных ставок в Казани выглядит следующим образом:

офисы класса А: 2 500—4 500 руб./м²/мес. — в зависимости от локации, качества отделки, инфраструктуры и уровня сервиса;

офисы класса B: 1 500—2 500 руб./м²/мес.

— Среди ключевых трендов текущего периода — фокус на качество и локацию. Современные арендаторы все чаще выбирают объекты с высоким уровнем комфорта и функциональности: удобная транспортная доступность, наличие парковки, современные инженерные системы и «зеленые» характеристики (энергоэффективность, зоны отдыха, велопарковки). ESG-критерии постепенно переходят из разряда «плюсов» в категорию обязательных требований для премиальных арендаторов, — сообщила Анна Ложкина.

Из новых объектов на рынке выделяются строящийся бизнес-центр A/5 Premium от девелопера «Панорама» и переформатированный ТЦ «Сувар Плаза», который теперь стал бизнес-центром «Сувар», его модернизацию обещают завершить в 2026 году. В БЦ на Право-Булачной основные строительные работы уже выполнили.

предоставлено компанией

— Сейчас мы находимся на этапе завершения строительства. Несмотря на это, уже достигнуты первые договоренности: подписан предварительный договор аренды с одним арендатором и готовится соглашение со вторым. В сумме эти сделки покрывают 30% арендопригодной площади. Более активные переговоры с потенциальными арендаторами планируем начать после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, что ожидается в конце текущего года, — сообщила директор по развитию бизнес-центра A/5 Premium Алия Жумагалиева.

Клиентов больше интересует аренда, а не покупка офисов

Управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито» Олег Изотов подтверждает ту же тенденцию. В Казани, по его словам, в III квартале 2025 года интерес к покупке офисной недвижимости вырос на 4% по сравнению с II кварталом, аренда за тот же период времени стала востребованнее на 5%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В структуре предложения офисов на платформе преобладают помещения под сдачу (доля: 80%), при этом в обоих сегментах в III квартале наблюдается снижение на 2% по сравнению с II кварталом, сообщил собеседник издания. Он также указал, что средняя стоимость аренды офиса в Казани в III квартале 2025 года составила 208 500 рублей в месяц (или 1 300 рублей за кв. м), а покупки — 20 860 000 рублей (или 203 400 рублей за кв. м).

— Одним из трендов на рынке офисной недвижимости по-прежнему остается предпочтение бизнеса арендовать, а не покупать офисную недвижимость. В абсолютных величинах количество контактов с арендодателями преобладает над количеством контактов с продавцами, — сообщил Олег Изотов. — Кроме того, с 2024 года в сегменте офисной недвижимости наблюдается дефицит качественных объектов A и B классов по стране. Ожидается, что по итогам 2025 года оба эти тренда сохранятся.

В премиум-сегменте офисов недавно появился новый класс Prime. Формально в Казани таких объектов нет, хотя в отрасли начали причислять к ним некоторые бизнес-центры.

— Класс Prime фигурирует в новой классификации Moscow research forum, которая разработана для рынка недвижимости Москвы и подразумевает не только архитектуру и технологии, но и эксклюзивную локацию, профессиональную управляющую компанию, ESG-стандарты, премиальный сервис для арендаторов. Подобные сертифицированные объекты в Казани на сегодняшний день отсутствуют. Ближе всего к этому — строящийся премиальный бизнес-центр A5 Premium на Право-Булачной со сроками ввода в эксплуатацию до конца текущего года, — уточнила Елена Стрюкова.